Maluma finalmente confirma su relación con Natalia Barulích

Han pasado cerca de nueve meses desde que Maluma lanzó su exitosa canción Felices los 4. Con más de mil 200 millones de reproducciones a nivel mundial, sin duda este tema marcó un antes y un después en la carrera del cantante colombiano. De forma curiosa, el hit también ha dejado una importante huella en la vida personal del intérprete, pues fue gracias al videoclip de la canción que conoció a Natalia Barulích, la mujer que ha robado su corazón.

Luego de meses repletos de rumores sobre una virtual relación, ha sido el mismo Pretty Boy el encargado de confirmar su noviazgo con la guapa modelo: “Yo creo que un buen viaje está ligado a una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que eso es algo muy fundamental y principal”, dijo en referencia a la reciente visita que realizó a Italia, donde fue captado junto a Natalia.

“En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso”, explicó apenado: “Estoy como nunca me habían visto”, agregó con una sonrisa mientras escondía la mirada de las cámaras de Al Rojo Vivo.

Hablando del próximo 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de los Enamorados en muchas partes del mundo, el intérprete de Corazón expresó su felicidad por tener una persona especial para compartir ese importante momento: “Siempre lo he pasado muy solo, porque siempre estoy trabajando y siempre estoy de un lado para otro. Espero pasarlo acompañado este día y aprovechar”, comentó.

Un romance lleno de misterio:

Aunque Maluma finalmente ha optado por presumir su romance con el mundo entero, durante meses la pareja mantuvo la máxima discreción para no hacer público su noviazgo. La primera ocasión que el intérprete fue relacionado con Barulích fue a mediados del año pasado, cuando el cantante asistió a una gala benéfica organizada por Eva Longoria.

Durante la alfombra roja del evento, Juan Luis (nombre real del cantante) desfiló sonriente junto a la carismática anfitriona. Aunque parecía que el intérprete había asistido solo a la cena, algunos asistentes lograron captarlo sosteniendo la mano de Natalia durante la ceremonia.

Meses más tarde, un peculiar personaje sería el encargado de revivir las sospechas de un virtual romance. A principios de diciembre, la pareja compartió una serie de fotografías en compañía de una adorable perrita, que responde al nombre de Julieta. Fue gracias a la cuenta de Instagram de la popular cachorrita, que se logró confirmar que la mascota pertenecía a ambos, pues en una de las fotografías se podían apreciar los tatuajes que el cantante tiene en sus brazos.