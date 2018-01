¿Qué opina Luis Fonsi del video de Adamari López cantando 'Échame la culpa'?

A finales del año pasado, un pequeño video que simulaba un dueto entre Luis Fonsi y Adamari López causó gran revuelo en redes sociales. En el clip, la ex pareja interpretaba una versión muy especial del tema Échame la Culpa, último éxito del boricua.

Aunque la inesperada ‘reunión’ no se dio en persona, pues la grabación fue realizada a través de una popular aplicación, el clip llamó la atención de muchos usuarios debido a la canción que la conductora decidió interpretar. Algunos seguidores de la cantante asociaron la letra del tema con la mediática separación del matrimonio, que no se dio en los mejores términos.

Un mes más tarde, Fonsi dio su opinión sobre el peculiar video: “Mucha gente no lo entiende aún. Hay una aplicación donde en la que se encuentra la canción que yo ya grabé y cualquiera puede cantarla conmigo. Así que los invito a todos para que la cantemos juntos”, explicó a los medios presentes durante el evento.

“Me encanta que la cante todo el mundo, porque la música es para todos y yo quiero que la disfruten. Sea quien sea, me encanta que la gente pueda disfrutarla, así que yo feliz de la vida”, agregó sonriente.

Además, el cantante aprovechó para expresar su felicidad por su próxima presentación en los Premios Grammy, donde compartirá el escenario con Daddy Yankee y la bailarina Zuleyka Rivera: “Estaremos en Nueva York cantando en español, así que muy feliz. Es algo que no pasaba en mucho tiempo, la última vez fue cuando se presentó La Bamba, será un día muy importante, no solo para los que tenemos que ver con Despacito, si no para la música latina”, expresó.

A la importante gala también asistió Jacqueline Bracamontes, quien estuvo a cargo de la conducción del evento. Conversando con los medios, la presentadora aseguró que le encantaría trabajar junto al intérprete boricua: “Justo le estaba diciendo que aquí estoy para el próximo video. Ósea, me tendría que dar tiempo para tener el cuerpo de Zuleyka, que no tengo, pero me encantaría”, explicó sonriente la tapatía.

Como todo un caballero, Fonsi aceptó la propuesta mientras besaba la mano de la conductora: "¿Quién será la próxima estrella de tus videos?", preguntó Bracamontes al cantante: "Jacqueline", contestó entre risas: “Claro que me gustaría ¡A quién no! Además, a mí esposa le encanta Jackie así que no habrá ningún problema”, agregó con humor el intérprete.