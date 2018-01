¿Bebé número cuatro? Kim Kardashian aclara los rumores

En los últimos días, la felicidad de Kim Kardashian por haber recibido a su tercer bebé, Chicago, aumentó los rumores de que la socialité ya analizaba la posibilidad de tener otro hijo. Varios medios internacionales citaban a allegados a la familia que confirmaban que Kim y su esposo, Kanye West, no querían esperar para hacer crecer a su familia con el mismo método de una madre de alquiler con el que tuvieron a su hija menor. Las noticias llegaron a ojos y oídos de Kim, quien hizo frente a los rumores y aclaró la situación con una publicación en Twitter.

No hicieron falta más de dos palabras para que la estrella de la televisión acallara las especulaciones sobre su familia. “Noticias falsas”, fue lo único que la hija de Kris Jenner escribió en la red social en la que señaló un enlace a las afirmaciones de su búsqueda por un nuevo bebé. La noticia también la desmintió E! News, portal asociado con la cadena televisiva en la que Kim se hizo famosa junto a su familia gracias al reality Keeping Up with the Kardashians. "Es poco probable que ya esté planeando un nuevo bebé tan pronto", informó.

Para Kim Kardashian, los últimos días han estado llenos de felicidad por la llegada de Chicago, quien nació el pasado 15 de enero. Y aunque la dicha llena el hogar de los West - Kardashian, Kim ha querido explicar la parte difícil de la dulce espera de su tercer bebé. "Siempre he sido muy honesta sobre mi lucha con el embarazo. La preeclampsia y la placenta acreta son afecciones de alto riesgo, así que cuando quise tener un tercer bebé, los médicos me dijeron que no era seguro para mi salud ni para la del bebé", escribió Kim en la app que lleva su nombre. "Después de explorar muchas opciones, Kanye y yo decidimos usar un transportista gestacional con quien encontramos una compatibilidad increíble y una gran relación por la que confiamos en ella por completo todo el proceso".

Kardashian agregó que la situación no fue fácil para ella, aunque lo necesitaba debido al peligro que podría correr para su salud. "Fue muy difícil no llevar dentro a mi propia hija, especialmente después de llevar a North y Saint", escribió. "Nuestra transportista gestacional nos dio el mejor regalo que uno podía dar. La conexión con nuestro bebé llegó instantáneamente y es como si estuviera con nosotros todo el tiempo".

Una mamá dedicada

Kim siempre había deseado tener una gran familia, un sueño que se ha hecho realidad ahora que tiene tres hijos en casa. Para la socialité, es toda una alegría tener a un bebé recién nacido en su hogar y, a diferencia de lo que muchos podrían haber imaginado, es ella quien se encarga de los cuidados de Chicago y no una niñera. "Kim se levanta para todo, incluso en medio de la noche, especialmente durante la primera semana. Para ella, es realmente importante para sentirse unida el bebé”, publicó Us Weekly, en donde también aseguran que es una mamá "muy práctica".