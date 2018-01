Esta es la importante razón por la que Elton John dejará los escenarios

Elton John ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Este miércoles, el cantante informó a sus millones de seguidores que dejará los escenarios para siempre. A través de redes sociales y su sitio web, el intérprete de Rocket Man realizó el importante anuncio:

“Después de más de medio siglo y con una carrera sin precedentes, Elton ha anunciado los detalles de su última gira, titulada Farewell Yellow Brick Road. Comenzará en Estados Unidos el 8 de septiembre de 2018 y tendrá más de 300 espectáculos que llegarán a cinco continentes antes de llegar a su final en 2021”, se puede leer en el portal de internet del intérprete.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el cantante de 70 años habló de los motivos detrás de su sorpresiva despedida: “Se trata de ellos. Amo a mis hijos. Odio estar lejos de ellos. Tengo tantos recuerdos maravillosos de las giras. He realizado más de 4 mil espectáculos y me encanta hacerlo, pero amo más a mis hijos”, explicó.

John aseguró que uno de los factores más importantes para tomar esta decisión, fue la edad de los pequeños Zachary, de 7 años y Elijah, de 5, pues ahora deben asistir a la escuela: “Cuando eran más jóvenes, los llevamos a todas partes porque no había problemas. Ahora que comenzaron la escuela, tienen un horario que cumplir. Nos sentamos, vimos el plan de estudios y pensé: ‘¿Qué haré en el futuro? ¿Cuándo se va a detener todo esto?’, fue ahí cuando me di cuenta de que quería parar”.

Ante la posibilidad de reconsiderar esta importante determinación en el futuro, el cantante expresó: “Probablemente haga 120 espectáculos al año y será el último. Para una situación como esta debes de ir a cada continente y despedirte: ‘Esto es todo, adiós y muchas gracias’. Quiero que vean el mejor espectáculo que he hecho en mi vida, el show más fantástico que haya presentado hasta el momento. Hemos pensado mucho al respecto”.

El adiós de un grande:

La decisión de Elton John de dejar los escenarios parece definitiva, pues aseguró al portal que no habrá más presentaciones fuera de Inglaterra, hologramas o un inesperado regreso del retiro: “Tendré 74 años cuando esto termine. Será un punto muy diferente de mi vida. He tenido este viaje fantástico. Ahora mis muchachos me resultan mucho más emocionantes que salir al extranjero y tocar en un espectáculo”, aseguró.

A lo largo de su carrera, se estima que el intérprete británico ha vendido poco más de 300 millones de discos en todo el mundo. Además de su brillante trayectoria musical, John se ha convertido en uno de los promotores más importantes de la lucha contra el VIH.