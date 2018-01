Tom Cruise estrena Instagram y consigue más de 700.000 seguidores en apenas un día

Acaba de aterrizar en la gran familia de Instagram y ya está arrasando. Tom Cruise triunfa en el cine y, ahora también en las redes sociales; en menos de 24 horas y con tan solo dos publicaciones, el actor ya ha conseguido hacerse con la espectacular cifra de 723.000 seguidores, una cantidad que promete seguir creciendo a pasos agigantados en los próximos días.

La estrella se encuentra inmersa en el rodaje de la nueva película de Misión: Imposible, uno de sus trabajos más reconocidos y que ya va por su sexta entrega. De este modo, ha aprovechado su recién estrenado perfil para dar a conocer su título y su fecha de estreno, datos que no habían trascendido hasta la fecha.

VER GALERÍA

Según anuncia Tom en su primera publicación, Mission: Impossible Fallout llegará a las pantallas este verano. Lo ha hecho de una manera muy especial, a la vez que cinematográfica, con la imagen de una clásica claqueta. Asimismo, advierte a todos sus fans que “se preparen”, indicando que lo que van a ver no les va a dejar indiferentes.

Get ready. #MissionImpossible Una publicación compartida de Tom Cruise (@tomcruise) el Ene 25, 2018 at 5:00 PST

Se trata de una de las sagas de acción más famosas del cine. El actor fue el encargado hace más de 20 años de llevar a la gran pantalla la mítica serie de televisión que triunfó allá por la década de los 70. Todo un éxito de taquilla, las aventuras del agente especial Ethan Hunt -personaje protagonizado por Cruise- han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.

Pero no acaba aquí. La segunda publicación del intérprete consiste en una fotografía suya intentando subirse a un helicóptero en pleno vuelo. “Hemos subido la apuesta para la sexta película. No puedo esperar a que vean más”, escribía impaciente por exhibir su nuevo trabajo, en el que parece que no faltarán las sorpresas.

Tom es conocido por realizar él mismo todas las escenas de acción sin la necesidad de recurrir a dobles. Algo que es digno de elogio y que demuestra una gran profesionalidad, pero que también le ha acarreado algún que otro accidente laboral. Precisamente, hace unos meses, se lesionó el tobillo al rodar un salto desde una terraza hasta el tejado de otro edificio, lo que la producción fue detenida hasta su total recuperación.

VER GALERÍA

Afortunadamente, el incidente no tuvo graves consecuencias y el rodaje fue reanudado hace un mes. A falta de pocos detalles, todo parece indicar que la cinta ya está lista para entrar en fase de postproducción. En esta entrega, Tom estará acompañado por Henry Cavill (conocido por dar vida a Superman) y Rebecca Ferguson, además de otros habituales de la saga, como Simon Pegg y Alec Baldwin.