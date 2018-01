El mensaje de arrepentimiento de uno de los compañeros de los 13 chicos rescatados

Las noticias de 13 hermanos rescatados de una casa en la que sus padres los mantenían encadenados y desnutridos conmocionó al mundo. Entre los más sorprendidos estuvo Taha Muntajibuddin, un joven que durante su infancia compartió el salón de clases con una de las hijas mayores de los Turpin. En su momento y sin saber lo que la chica vivía en la denominada casa del terror, Taha y sus compañeros molestaban a la niña de quien ahora saben la triste realidad, algo que ha dejado al joven con un profundo sentimiento de culpa.

“--- Turpin era la niña de la escuela primaria Meadowcreek con la que no querías que te vieran hablando. Todos los grados tenían un ‘niño con pulgas’ (el niño al que molestaban) y ella tenía ese título en nuestro salón. Era una niña frágil, el pelo lacio con fleco y regularmente usaba la misma ropa morada. A veces los compañeros se burlaban de ella porque su ropa parecía que había sido arrastrada en lodo, a lo que también olía la mayoría de los días. Me acuerdo perfectamente de un día en el que todo el tercer grado se burló de ella porque la maestra el pidió que se quitara una basura que había usado para amarrarse el pelo hecha de un pedazo de envoltura de un chocolate viejo. Después de ese año, --- se mudó y nos olvidamos de ella para molestar al siguiente niño”.

“Muchos años después, cuando acabé la preparatoria, me acordé de ella. Estaba aburrido en cada y pasaba el tiempo espiando a mis compañeros de la primera en Facebook para ver qué había pasado con ellos, me acuerdo de haber buscado específicamente a ---. Su nombre era tan distintivo que no pensé que mucha gente lo compartiera, sin embargo no obtuve resultados. Naturalmente asumí que --- era una de las pocas afortunadas que no había sido tentada por las redes sociales. También pensé que en algún lugar, de alguna manera --- estaba viviendo la mejor vida, demostrando a todos los mocosos del tercer grado en la clase de Miss Llano lo lejos que había llegado. Ella iba a ser esa persona que iba a llegar a nuestra reunión completamente perfecta, ganando un gran sueldo mientras el resto de nosotros estaríamos ocultando nuestra calvicie y nuestros empleos de poca paga”.

“Siento que todos sentimos esperanza por aquellos a los que segregaron mientras crecían (a veces por nosotros mismos) , que superaron esas circunstancias y esencialmente crecieron para ser exitosos en la vida real. Eso es lo que yo esperaba para ---. Que ella hubiera usado los insultos que le lanzamos, el aislamiento que le provocamos, y las malas miradas que le dimos y lo usara como armamento para construir un camino exitoso en la vida. Estaba tan seguro de que eso había pasado, pero hoy enfrenté la dura realidad”.

“He estado leyendo estos artículos y viendo estas declaraciones y observando estas fotografías, y no puedo sino sentir un profundo sentimiento de culpa y vergüenza. Por supuesto, ninguno de nosotros somos responsables de lo ocurrido pero no puedo sino sentirme fatal cuando la compañera de la que tus amigos se burlaban por ‘oler a popo’ literalmente tuvo que sentarse en sus desperdicios porque estaba encadenada a una cama. Es muy impresionante el que la persona que se sentaba frente a ti en el recreo, fuera a casa a la miseria y suciedad mientras tú ibas a un hogar con una comida caliente y un cuento para dormir”.

“La lección aquí es una simple, algo que nos enseñan desde el inicio: sé amable. Enséñale a tus hijos a ser amables. Si ves a alguien aislado, hazte su amigo. Si ves a alguien segregado, hazte su amigo. Nunca vamos a poder ponernos completamente en los zapatos de otro o entender a ciencia cierta las circunstancias que hay detrás, pero un simple acto de amabilidad y aceptación puede ser un rayo de luz que alguien necesita. Hazte amigo de las --- Turpin del mundo”.

“A pesar de ser molestada vilmente por sus compañeros, --- era una de las personas más agradables que he tenido la oportunidad de conocer. Tenía este impresionante optimismo que no podía ser arrebatado, no se podía quitar sin importar lo que le hicieran. Esa disposición animada es lo que me hace sentir seguro de que --- va a triunfar. Que un día voy a acordarme de espiarla en Facebook y voy a ver que está viviendo la mejor vida. A pesar de que sus padres le fallaron al igual que sus compañeros, --- va a sobresalir. Y voy a estar apoyándola, como su compañero, como su amigo. --- Turpin de la ‘niña de los piojos’ a ‘conquistar el mundo’”.

*Hemos ocultado el nombre de la joven rescatada en este terrible caso para proteger su privacidad.