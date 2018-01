¡Amor a primera vista! Maritza Rodríguez revela cómo conoció a su esposo

Maritza Rodríguez tomó una importante decisión hace 13 años que cambió su vida para siempre. Gracias a una afortunada coincidencia, la actriz de 42 años conoció al hombre que llenaría de alegría sus días: Joshua Mintz, su actual esposo y padre de sus dos pequeños hijos.

Durante una reciente entrevista con el programa ¡Suelta la Sopa!, la modelo colombiana reveló la peculiar historia detrás del inicio de su relación con el productor de televisión: “Conocí a Josh en Los Ángeles, cuando fui a visitar a una amiga que estaba haciendo una telenovela. Ella me dijo: ‘Acompáñame a grabar’, y yo le contesté: ‘Ay, por favor’, pero finalmente fui con ella”, recordó.

“Mientras la estaban maquillando yo me fui a caminar por el set y Joshua estaba ahí. Él me vio y me dijo: ‘¿Quién eres tú?’, parecía que le bailaban los ojos”, explicó la actriz con una sonrisa: “Cuando me preguntó yo me fui directo al camerino de mi amiga y le dije: ‘¡Acabo de ver al hombre de mi vida! No sé quién es, pero tiene ojitos azules, pelo rubio y todo bonito’, y en ese momento tocaron la puerta. Era él”, comentó apenada.

“Joshua también venía a investigar quién era yo. En ese momento pensé: ‘¿Será soltero, casado, divorciado? ¿Con hijos o sin hijos?’, quería saber todo del futuro padre de mis hijos. Entonces mi amiga dijo: ‘¿Por qué no salimos juntos y se conocen?’. Acepté y esa noche salimos a cenar con un amigo suyo, éramos cuatro. Pero él me traía loca”, confesó la actriz.

Desde ese momento, Maritza salió con el productor cada vez que visitaba los Estados Unidos, aunque se enfrentó con un pequeño problema: “Yo venía mucho a Miami. Entonces cada vez que estaba por acá le hablaba. Era una casualidad porque el venía de su casa en Los Ángeles a Miami cada 15 días. Yo no quería que Joshua pensara que yo como actriz, quería usarlo como un recurso para surgir en mi carrera”, explicó con sinceridad.

Una larga amistad que se convirtió en amor:

Aunque la actriz estaba enamorada de Mintz, un pequeño error de comunicación estuvo a punto de terminar su relación: “La verdad es que yo no entendía su lenguaje de conquista mexicano, así que él llegó a pensar que solo seríamos amigos porque no había logrado conquistarme. Entonces volvimos a ponernos en contacto y a mí me tienen que decir literalmente: ‘¿Quieres ser mi novia?’, a la antigua, sino nada, ni un beso”, comentó Maritza con humor.

Afortunadamente para la pareja, la historia tuvo un final feliz: “Así pasó, después de un año siete meses como novios me propuso matrimonio y decidí casarme”. Fue en diciembre de 2005 cuando la modelo y el productor se casaron durante una discreta ceremonia civil a la que únicamente asistieron familiares y amigos cercanos.