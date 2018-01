¡Novia sin estrés! Paris Hilton deja los planes de su boda en manos de su mamá

Para su boda con Chris Zylka, Paris Hilton quiere una fiesta en grande. Y aunque organizar un evento así sería el sueño de una chica con espíritu festivo como la heredera de los Hilton, no será ella la encargada de poner todo en orden para el gran día. Por ello, confiada y con la seguridad de que todo saldrá perfecto, ha dejado los detalles de la planeación en manos de la persona en la que más confía y que conoce exactamente cada uno de sus gustos: su mamá Kathy.

Kathy, por supuesto, está feliz con la noticia que le causa agrado no sólo por ser la mamá de la novia, sino porque ella misma ha confirmado que es uno de sus hobbies favoritos que ha replicado en varias ocasiones para su familia. "Es que a mí me encanta planear bodas, soy la organizadora oficial de la familia", contó la madre de Paris a Life & Style.

El trabajo de Kathy no será nada sencillo y no sólo porque tendrá que buscar por todos lados los adornos ideales para un festejo que pinta para ser internacional. Su hija, una verdadera fan de las fiestas, no permitirá que este momento de su vida sea sólo un día. Tal como lo hizo con su cumpleaños número 21, cuando puso de moda el vestido plateado que toda chica quiere, Paris busca que su celebración dure al menos tres días con fiestas que planea hacer en su país natal y en Europa.

Kathy además contó que su hija de 36 años de edad quiere una "fiesta de cuento de hadas", lo que quizá nos daría una pista del vestido estilo princesa que París podría elegir. Para la temática, Kathy está dispuesta a combinar detalles de Tinkerbell, el famoso perro de la también DJ, conejitos de Playboy y unicornios.

Con la gran noticia de su compromiso, Paris Hilton sigue los pasos de su hermana Nicky, quien pasó por el altar en 2015 del brazo de James Rothschild, una boda celebrada en Inglaterra. Y aunque la boda de Paris es una de las más esperadas en su familia, no será la única que Kathy planee este año para sus hijos. Barron Hilton también está por dar el "sí, acepto" a su pareja, Tessa Gräfin von Walderdorff, una fiesta a de la que Kathy también está encargada.

La idea de planear dos fiestas tan grandes en poco tiempo no causa ningún problema en la madre de los chicos Hilton, al contrario. La mujer explicó que cada una será diferente y es justo ahí en donde se encuentra la emoción de cada celebración. "En realidad hay que personalizar y adaptarlo todo a los gustos de la cada quien. A mi futura nuera, por ejemplo, ya le he preguntado qué idea tiene en mente. Y me ha dicho que a lo mejor se casan descalzos, así que cada una va a ser muy diferente", dijo contenta.

Un excelente inicio de año

Paris Hilton y Chris Zylka se comprometieron a principios de año durante sus vacaciones en las montañas de Aspen, colorado. El actor de origen ruso aprovechó el escenario nevado para hacer la pregunta y entregarle a su novia un anillo de compromiso en forma de pera y valuado en dos millones de dólares. “Estoy muy emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida y mejor amigo. Nunca me había sentido tan feliz, segura y amada. Él es perfecto para mí de todas las formas y me mostró que los cuentos de hadas realmente existen…”, dijo Paris a People, días después de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se aprecia el tierno momento.