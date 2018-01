¿Por qué Anel aún no ha visitado a José José pese a su estado de salud?

Aunque el estado de salud de José José ha sido delicado durante las últimas semanas, el cantante no ha admitido la visita de Anel Noreña, la madre de sus dos primeros hijos. Desde su divorcio a principios de los años 90, la relación entre la actriz y el intérprete no ha sido la mejor.

El ingreso al hospital del cantante no ha cambiado las cosas entre la ex pareja, así lo confirmó Anel durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa: “Yo no le veo para nada. Hay que respetar. Me gustaría visitarlo, pero como él no quiere, pues no”, explicó.

La actriz aseguró que han sido sus hijos quienes le han comunicado que José no quiere verla. Sobre los rumores que señalan que sus hijos no han estado muy pendientes de su papá, Anel comentó: “Lo ven diario, que quede claro. No porque no lo vean significa que no están ahí. Gracias a Dios están ahí”, comentó a los medios presentes.

Sobre el reciente estreno de la serie biográfica del cantante, la actriz aseguró que no tiene intenciones de verla y que no ha tenido contacto con María Fernanda Yepes, actriz encargada de darle vida a su personaje: “Me habló su representante y le dije que lo único que sabía de esa chica era que es muy buena actriz. Yo le recomendaría solamente que no hable como colombiana, que se quite el acento y lo demás lo puede hacer como quiera”, expresó.

Sobre el recuerdo que guarda de sus días al lado del intérprete de Gavilán o Paloma y la forma en que ha sido representada en la producción de Telemundo, comentó: “Es su historia, yo qué puedo hacer. Para mí él fue la historia de amor más grande jamás contada a mi corazón, eso es todo”, explicó sonriente.

El cantante se encuentra estable:

Durante una reciente entrevista con la cadena Telemundo, los hijos del cantante, Marysol Sosa y José Joel, aseguraron que la salud de su padre se encuentra en buen estado: “Afortunadamente está bien, estable, parece que es algo que tenemos que decir a cada instante”, comentó Marysol: “No fue una operación fácil, fue una operación de páncreas, entonces es complicado”, agregó José.

“Pero la realidad es que la operación fue un éxito. El problema es que no estaba logrando retener alimentos, entonces regresó hace poco al hospital y fue la nota. Todo mundo pensó que se estaba muriendo, pero no es así, se está recuperando muy bien”, aseguró.