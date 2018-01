No adivinarás el alimento que Khloé Kardashian come para calmar los antojos del embarazo

Poco a poco, Khloé Kardashian abre su corazón para revelar los detalles de su embarazo. Si bien, la estrella de la televisión había guardado el secreto de su dulce espera por casi medio año, ahora habla sobre la aventura que esta buena noticia significa en su vida. Khloé, quien desde hace un tiempo enfoca su esfuerzo a mantener una rutina de ejercicios a la par de una dieta saludable, recién reveló que los antojos se han hecho presentes, pero tiene un alimento clave para evitarlos.

VER GALERÍA

"Hoy me he comido una ensalada y tres platos de cereal para el almuerzo", escribió la socialité en su perfil de Twitter. "¡No me puedo controlar cuando estoy en la cocina! Los cereales parecen haberse convertido en el único producto que puedo comer en cualquier momento del día y sin limitaciones", agregó decidida a mantener una alimentación balanceada que no la haga subir innecesariamente de peso y que aporte a su bebé los nutrientes necesarios.

Notas relacionadas:

- Khloé Kardashian practica para ser mamá con su adorable sobrina Dream

- Khloé Kardashian sobre Selena Quintanilla: 'Somos grandes admiradoras'

Aunque cuida muy bien lo que come y procura no caer en los antojos provocados por su futura maternidad, Khloé Kardashian tampoco está dispuesta a dejar a un lado su rutina de ejercicio. La decisión de la hermana de Kylie Jenner ha resultado en preocupaciones por parte de sus seguidores, quienes le aconsejaron que mejor guardara los entrenamientos para después de que llegara la cigüeña.

Khloé hizo caso a los comentarios y respondió: "Para todos aquellos que de repente creen que saben más que un médico. Mi doctor y yo lamentamos comunicarles que mis rutinas de ejercicio están diseñadas específicamente para mi estado y que son especialmente recomendables en este caso".

Así anunció la feliz noticia

Khloé Kardashian decidió ocultar su embarazo del público por seis meses, pero no hizo lo mismo con sus seres más queridos y cercanos. Para anunciar a su familia que un nuevo miembro venía en camino, la novia de Tristan Thompson hizo una reunión con los Thompson y los Kardashian en la que los presentes no dejaban de abrazarla y felicitarla por el bebé.

VER GALERÍA

Semanas antes, Khloé descubría con cierta emoción que sería mamá gracias a un test de embarazo que resultó positivo. La primera persona en enterarse fue su asistente Alexa, y después de compartir la feliz noticia con ella, hizo una video llamada a su novio para informarle que en unos meses sería papá. "Tristan era el que se la pasaba repitiéndome 'Creo que estás embarazada'", relató a través de su aplicación. "Él estaba abandonando la ciudad para volver a Toronto cuando fui a comprar la prueba. Tuve que hacerle un FaceTime para contarle el resultado", agregó feliz.