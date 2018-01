Galilea Montijo revela si su hijo Mateo seguirá sus pasos frente a las cámaras

Galilea Montijo podría tener en su hijo Mateo a la próxima estrella de la televisión. Aunque el pequeño apenas tiene 5 años, tuvo la oportunidad de compartir pantalla con su famosa mamá durante la grabación de un par de promocionales del próximo proyecto de Montijo. Sobre la posibilidad de ver a su gran amor frente a las cámaras, la conductora comentó:

“Fíjate que siempre me preguntan si a Mateo le va a gustar esto de la actuación y demás, pero no sé. Yo solo te puedo decir que desde bebé está arriba de un escenario y no le dan miedo las cámaras, tampoco el público. Pero no sé el día de mañana qué quiera ser”, explicó la actriz al programa Cuéntamelo Ya.

Al preguntarle al pequeño qué quiere ser de grande, contestó con total seguridad: “¡Militar!”, a lo que Galilea agregó: “Está increíble. Entonces no sé qué pueda pasar. Me llama mucho la atención su respuesta porque también me ha dicho: ‘Mamá, quiero ser Youtuber’. Él ya tiene su camarita y ha hecho algunos videos. No los ha subido, pero los tiene guardados”, comentó la titular del programa Hoy.

La presentadora también recordó la primera ocasión en la que Mateo tuvo un acercamiento con el mundo del espectáculo, en el programa Pequeños Gigantes: “Cuando terminó la primera temporada, me enteré de que estaba embarazada. Al principio de la segunda edición, llegué con Mateo en brazos y lo presenté en el programa, así que significa mucho para mí”, expresó sobre la producción de Televisa, que ha comenzado la grabación de su tercera temporada.

En la nueva edición del show, el pequeño está participando junto a su madre en la grabación de los promocionales, que marcarán su pequeño debut como actor. Orgulloso, Mateo presumió que sus tomas han quedado al primer intento y que el director no le ha llamado la atención ni una sola vez.

Encantada de trabajar con niños:

Para Galilea, trabajar con niños representa un reto muy importante, pero bastante satisfactorio: “Estoy muy emocionada de volver con esta temporada. Para mí significa mucho, desde que hicimos el piloto me di cuenta de que tengo un buen acercamiento con los niños, siempre me han gustado, pero estoy consciente de que es un público muy difícil. Definitivamente trabajar con niños antes de ser mamá y después de ser mamá, es completamente diferente”, aseguró a las cámaras de la televisora mexicana.

Sobre la experiencia de trabajar al lado de su hijo, la carismática conductora opinó: “Era muy fácil cuando Mateo era bebé y me lo pedían para fotografías. Pero ahora, que él ya tiene su carácter y se está volviendo una personita, de repente pienso: ‘¿Me aguantará?’, lo que no quiero es como quitarle su espacio y su tiempo. Quiero que lo vea como diversión, porque al final del día a eso venimos, a divertirnos”, explicó.