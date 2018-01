Demi Lovato explica por qué nunca más se volverá a poner a dieta

A lo largo de su carrera como actriz y cantante, Demi Lovato se ha enfrentado a varios problemas personales que la hicieron librar una serie de batallas por alcanzar un peso que consideraba ideal. La ex chica Disney no oculta su complicada relación con la comida, un tema al que ha vuelto a referirse en su documental Simply Complicated, en donde reveló que recayó en sus malos hábitos cuando terminó su relación de casi seis años con el actor Wilmer Valderrama.

"Cuando estaba en una relación con Wilmer pasé tres años sin purgarme, y cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice", explica la actriz en una confesión para sus fans, quienes le han mostrado su apoyo incondicional a lo largo de los años. Aunque en su tiempo se mostró bastante fuerte, la ruptura con Wilmer afectó a Demi, una despedida que no fue sencilla pues su ex la ayudaba a no pensar tanto en su peso. "Mientras menos tenga que pensar en comida, es más fácil tener una vida normal, y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando tengo momentos en los que recaigo, me siento muy avergonzada", explicó para después agregar que lo que inició su recaída fue extrañar a su novio. "Cuando me siento sola, mi corazón siente hambre y termino comiendo todo".

A pesar de todo, Demi Lovato es una chica fuerte que sabía que podía salir adelante si así se lo propusiera. En lugar de encerrarse y lastimarse de una forma que ya había detectado, la intérprete de Cool for the Summer se interesó demasiado en las artes marciales, una actividad que la ha hecho despejar su mente y sentirse mejor a nivel físico.

El cambio en Demi se nota en su actitud y en su cuenta de Twitter. Esta semana recurrió a la red social para expresar a sus seguidores que no volverá a ponerse a dieta y la razón por la que tomó esa decisión. "Ya no me privaré de gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta, pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans. ¡Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida!".

Un buen comienzo de año

Las palabras de Demi surgieron después de una importante declaración sobre su percepción física: "Me sentí fea hoy en la sesión de fotos, pero elijo aceptar lo que veo porque me amo a mí misma, y el amor y apoyo de todos mis fans me ayuda a superar momentos como este", expresó. El mensaje es muy similar al que había escrito hace unas semanas junto a una fotografía en la que aparece con un traje de baño a rayas. "Estaba insegura sobre mis piernas en esta foto, pero la publiqué porque me veo muy feliz y esta año decidí dejar ir mi perfeccionismo y el miedo a la auto crítica". Demi agregó estar aprendiendo a amar su cuerpo tal y como es, una tarea que no ha resultado sencilla, pero su ánimo y el cariño de sus admiradores la ayudan a seguir adelante por un camino con más sonrisas y felicidad.