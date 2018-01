Gisele Bündchen y Olivia Culpo, el mejor apoyo de sus ‘patriotas’

¡Gisele Bündchen y Olivia Culpo están de fiesta! Las modelos celebraron el pase al Super Bowl del los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde juegan sus respectivas parejas. Este fin de semana, los Pats disputaron la final de la Conferencia Americana en contra de Jacksonville, a quienes vencieron en un dramático partido de ida y vuelta.

Con orgullo, la belleza de origen brasileño felicitó a su esposo, Tom Brady, por el increíble triunfo: “¡Qué juego! Felicidades a mi amor. Estoy muy feliz por ti y por tus compañeros. ¡Vamos Patriotas!”, escribió junto a una fotografía donde aparece la sonriente pareja minutos después del partido. De igual forma, el mariscal compartió la imagen junto a un lindo mensaje: “Campeones de conferencia. Celebrando con mi número uno”.

Por su parte, Olivia Culpo compartió una fotografía minutos antes del encuentro para desearle suerte a su novio, Danny Amendola: “¡Es hora de jugar! No puedo esperar. Estoy utilizando mi suéter de la suerte otra vez”, escribió junto a la imagen. Después del emocionante triunfo, la ex Miss Universe se trasladó hasta la cancha para darle un efusivo abrazo al receptor: “Mi bebé va al Super Bowl”, escribió Culpo junto a la postal.

Danny y Olivia comenzaron a salir a principios de 2016, así que esta será la segunda ocasión que la modelo podrá apoyar al jugador en un Super Tazón. En aquel entonces, la modelo se trasladó a Huston un par de días antes del importante partido, que presenció desde las gradas con un par de amigos. Meses más tarde, Culpo asistió a la ceremonia de entrega de los anillos de campeón, que fue realizada en la casa de Robert Kraft, propietario del equipo.

A un paso de la historia:

Tom Brady podría hacer historia el próximo cuatro de febrero, cuando se juegue la edición LII del Super Bowl. En este momento, el mariscal de los Patriotas está empatado con Charles Haley como el jugador con mayor número de victorias de este torneo, con un total de cinco títulos obtenidos. De volver a coronarse en febrero, Brady se convertirá en el jugador con mayor número de trofeos Vince Lombardi de toda la historia.

A pesar de sus 40 años y su amplia trayectoria, Tom ha afirmado en distintas ocasiones que quiere seguir jugando por algunos años más: “Siempre he dicho que a la mitad de mis 40. Naturalmente eso significa a los 45 años. Pero si llego ahí y me siento como ahora, no veo motivos para no seguir adelante”, explicó el deportista a ESPN.