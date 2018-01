¿Qué noticia hizo llorar a Camila Cabello?

¡Camila Cabello ha recibido una excelente noticia! La cantante de origen cubano inició la semana con un anuncio muy importante, pues este lunes logró encabezar las dos listas musicales más importantes de los Estados Unidos de forma simultánea.

Por un lado, la exitosa canción Havana logró alcanzar el puesto número uno del Billboard Hot 100, 23 semanas después de ingresar a lista. De esta forma, Camila logró destronar a Ed Sheeran, quien permanecía en esta posición con el tema Perfect desde finales del año pasado.

VER GALERÍA

De igual forma, el disco homónimo de la intérprete debutó en la primera posición del conteo Billboard 200, alcanzando el mayor número de ventas de la semana, con 119 mil copias: “Mi disco está en la primera posición de Billboard, estoy llorando en la calle”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter unos minutos después de enterarse de la increíble noticia.

VER GALERÍA

La última vez que alguien logró encabezar las dos listas de forma simultánea justo el mismo día, fue Beyoncé en el año 2003, hace 15 años. En aquel entonces, la intérprete logró posicionar el tema Crazy In Love que hizo famoso junto a Jay Z, mientras que su álbum, Dangerously in Love lideraba las listas de ventas al mismo tiempo.

“No puedo creerlo. Todo esto es por ti y por lo duro que has trabajado apoyándome. ¡Lo hicimos! Ni siquiera sé cómo explicar cómo me siento justo ahora porque estoy sin palabras, pero el latido de mi corazón dice un millón de palabras a la vez. ¡Los amo!”, comentó Cabello en redes sociales al conocer el récord que ahora comparte con una de las estrellas más grandes de la música.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Camila Cabello revela que estuvo a punto de de besar a Nick Jonas

Camila Cabello y el beso que la ha inspirado decenas de canciones

Un mejor desempeño como solistas:

De forma peculiar, esta es la segunda ocasión en menos de dos años que el ex integrante de una afamada banda logra posicionarse en la cima de esta lista, superando la mejor marca obtenida por su respectiva agrupación. Hasta la fecha, Fifth Harmony únicamente ha logrado escalar hasta la posición número cuatro del prestigioso conteo, con la canción Work From Home.

VER GALERÍA

Por otro lado, Zayn, ex integrante de la popular banda One Direction, logró alcanzar el lugar número uno con su éxito Pillowtalk, mientras que la agrupación se quedó bastante cerca con la canción Best Song Ever, que ocupó la posición número dos durante varias semanas consecutivas sin lograr llegar hasta la cima del chart.

Fue en diciembre del 2016 cuando la exitosa agrupación femenina anunció la sorpresiva salida de Cabello: “Después de cuatro años y medio de estar juntas, se nos ha informado a través de su representante que Camila ha decidido abandonar Fifth Harmony. Le deseamos lo mejor”, escribió la banda en redes sociales.