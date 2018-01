¡Todavía le duele! Drake recordó a Jennifer Lopez en una de sus canciones

Mucho antes de que Jennifer Lopez comenzara a salir con Alex Rodriguez, se dio a conocer un rumor, el cual la vinculaba sentimentalmente con Drake. Además de esto, también se revelaron algunas fotografías y videos de ellos juntos celebrando la víspera del Año Nuevo en actitud cariñosa, sin embargo el supuesto idilio terminó a principios de 2017, cuando en marzo salió a la luz que ‘La Diva del Bronx’ sostenía una relación con Rodriguez. Aunque JLo dio la vuelta a la página de Drake, parece que el cantante aún la recuerda, pues la menciona en su más reciente canción.

El pasado fin de semana el músico de origen canadiense lanzó dos temas, God’s Plan y Diplomatic Immunity, los cuales están incluidos en su EP, Scary Hours. Es en la segunda canción donde hace referencia a la cantante de 48 años. Los fanáticos de Drake notaron que exactamente en el minuto 2:30, Drake rapea lo siguiente: “2010 was when I lost my halo / 2017 I lost a JLo”. Traducido al español quiere decir lo siguiente: “2010 fue cuando mi aureola, en 2017 perdí una JLo”.

Aunque varias fuentes cercanas a ellos dijeron a People que lo suyo era solo una relación de trabajo, también aseguraron que disfrutaban de pasar tiempo juntos. Incluso, un informante señaló que la intérprete de Dance Again se sentía cómoda con el músico de 30 años: “Jen ama la atención y parece estar muy feliz de pasar tiempo con él. Drake es encantador. Él trata a Jen con mucho respeto”.

El Fin de Año que JLo y Drake pasaron juntos

La especulación sobre un posible romance entre ambos aumentó cuando de último momento, ella canceló un concierto de Fin de Año en Miami, por el cual recibiría un millón de dólares. La cantante argumentó que había suspendido la presentación debido a una situación familiar… pero ¡sorpresa! Jennifer fue captada en un club en Las Vegas, donde disfrutó de la presentación de Drake.

Además de pasar Año Nuevo en la llamada ‘Ciudad del Pecado’, People confirmó que el ex novio de Rihanna le regaló a un collar Tiffany de diamantes, con un valor aproximado de 100 mil dólares. Aunque ambos la pasaban bien juntos, Jennifer decidió poner punto final a la relación que estaban llevando, así que desde entonces no han trabajado en un estudio de grabación ni se les ha visto juntos. En marzo de 2017, la intérprete de On the Floor acudió al programa The Daily Show con Trevor Noah y habló sobre el supuesto amorío con el rapero: “Déjame aclarar esto. No estoy con Drake”. La diva agregó: “Quizá es todo lo que necesito decir”.

A los pocos días de esta declaración, se hizo público el romance entre Jennifer y el ex jugador de los Yankees, Alex Rodriguez, con quien lleva casi un año saliendo. Desde entonces, 'J-Rod' como es conocida esta famosa parejita, se han dejando ver en las citas más románticas y celebrando fechas especiales como Navidad o Thanksgiving, con todo y sus respectivos hijos; los mellizos de ella con Marc Anthony, y las dos hijas de él de su primer matrimonio con Cynthia Scurtis.