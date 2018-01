Jay Adkins, esposo de Ximena Duque, feliz en el papel más importante de su vida

La emoción en el hogar de Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, aún es muy grande luego de recibir la grata visita de la cigüeña, que la semana pasada les entregó a su bebita, Luna. Felices con todas las experiencias que esta etapa les ha traído, los papás no paran de publicar en sus redes sociales algún detalle en el que su felicidad se nota a simple vista. Una de las fotos más recientes es de Jay, quien escribió un bello mensaje para su compañera de vida, con quien ha compartido la maravillosa experiencia de ser papá.

Jay y Ximena mantienen a sus admiradores a la espera ver las primeras fotos de Luna, una en donde los felices papás por fin la presenten y se pueda ver a quién de los dos se parece. Antes de la tan esperada fotografía, Jay quiso compartir un momento muy especial que lo ha hecho darse cuenta de lo mucho que la llegada de Luna significa en su vida. De espaldas a la cámara, aún en el hospital y señalando su playera, el empresario portaba una prenda en la que se puede leer "Soy el papi", un título que ha aceptado con mucha alegría.

"Amo ser coach, mentor, emprendedor, padrastro y esposo de Ximena Duque. Pero el mejor título hasta ahora es el de papá", escribió Adkins para explicar la gran dicha que en estos momentos inunda su vida. "Este es el título y trabajo más importante que he tenido", continuó para después revelar que su hija lo motiva a convertirse en un ser humano sobresaliente. "Trato de ser mejor en todo lo que hago y lo hago con excelencia. Esto no será diferente excepto que no hay oportunidad de fallar", agregó antes de finalizar su mensaje con un "Te amo" para Ximena.

Un nacimiento bastante tardado

Ximena Duque y Jay Adkins estaban ansiosos por conocer a su bebita, y aunque las señales de su nacimiento eran más que claras, la pequeña se tomó su tiempo para llegar al mundo. El parto de Luna en total duró 39 horas, tiempo en el que los papás parecían no ver el final del embarazo y los admiradores de la conductora ansiaban leer que la bebé ya había nacido.

Jay fue el encargado de informar al mundo cómo iban las cosas durante el nacimiento de Luna. Llegado el gran momento, en un Instagram Story, el marido de la colombiana detalló que madre e hija se encontraban estables y que la bebé era la niña más hermosa que jamás había visto.

Horas más tarde, Ximena publicó la primera foto en la de la bebé, en donde tan sólo se pueden ver sus piecitos rodeados de las manos de sus padres, quienes forman con los dedos la figura de un corazón. "Gracias a todos por estar al pendiente de nosotros. Luna llegó el día 14 de enero a las16:56 horas. En ese momento nuestro mundo se detuvo y nuestra vida cambió para siempre", escribió Ximena al lado de la tierna imagen.