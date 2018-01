Alejandro Sanz se ha despedido de Twitter con un enigmático mensaje que instantes después ha eliminado. "Creo que voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo.. o para siempre, no sé. No me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mí lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos y creo que no lo consigo en el canto del colibrí", publicaba.

Sin explicar el por qué ni dar ningún otro detalle, este mensaje ha hecho pensar que el artista podría sumarse a la lista de personajes conocidos que se han dado de baja de la red social, entre ellos, el escritor Lorenzo Silva.

El cantante dice adiós a esta red social en la que tiene casi 19 millones de usuarios y en la que ha publicado 28.000 mensajes. El último que aparece en su TimeLine es este, publicado el pasado sábado. "El tiempo siempre termina ganándole la carrera a la vida pero tú puedes hacer que tu vida le gane al tiempo... haz lo que amas. #20Años #Vive", escribe.

Donde sigue intacta su actividad es en Instagram, donde este lunes ha publicado una foto en la que lanza una pregunta a sus seguidores. "Listo para el siguiente disco, ¿cómo quereis que sea?", ha escrito junto a una serie de inquietantes hashtag: libre, ladronas fuera, gente tóxica fuera, losas".

En una conversación reciente al Diario de Cádiz, Alejandro hablaba de sus próximos planes profesionales. "Estoy trabajando ya en cositas, voy grabando notas de voz donde voy plasmando un poco mis ideas, de hecho ya he pasado a Alfonso Pérez, el pianista con el que yo trabajo, algunas cosas para que empecemos a pasarlas a ProTools y poder trabajar sobre ellas. No sé qué quiero hacer todavía, ni siquiera me lo quiero plantear, llevo dos años y medio prácticamente sin parar de hacer giras, conciertos, el Más es Más, el libro, el DVD, el documental… Ahora mismo necesito desconectar un rato, irme a navegar, dejar que el viento se lleve las duquelas y ponerme con el siguiente disco. Quiero hacer algo bello, no me rindo, no me rindo...", confesó.

El artista se prepara para vivir un gran año después de un 2017 repleto de éxitos. El próximo 18 de diciembre cumplirá 50 años, una cifra redonda que celebrará al lado de su mujer, Raquel Perera, con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma. “Raquel es una mujer divina, muy especial, me ha enseñado muchísimo y espero que me siga enseñando durante mucho tiempo”, dijo el cantante en una entrevista concedida a la periodista Pepa Bueno.

Tampoco faltarán a la celebración sus hijos mayores, Manuela, fruto de su relación con Jaydy Michel, y Alexander, el hijo que tuvo con la diseñadora Valeria Rivera. "Se quieren muchísimo, se adoran, y yo estoy muy contento, doy gracias a Dios por mis cuatro hijos y no me arrepiento de nada. Tú les das la vida a ellos, pero la vida que te dan ellos a ti no es comparable. Cada uno con su personalidad y sus cosas…”, manifestó en dicha entrevista.