Anna Kournikova ha compartido un vídeo en sus redes sociales el que aparece bailando el nuevo tema de Enrique Iglesias, El baño. Lo suyo es la raqueta, pero si la canción es de su chico, la ex tenista y modelo rusa lo da todo. Kournikova se deja llevar por este gran éxito mientras surca las aguas de Miami a bordo de un yate. Sus coreografías son de lo más divertidas y en ellas aparecen sus mascotas, dos perros a los que tanto ella como Enrique adoran.

No es la primera vez que Kournikova muestra sus dotes artísticas. En mayo de 2016 ya lo hizo con Duele el corazón, sin embargo, ahora nos llama más la atención su baile porque es el primero que comparte en sus redes sociales tras convertirse en madre de los mellizos Nicholas y Lucy.

Los pequeños vinieron al mundo el 16 de diciembre de 2017, y su nacimiento fue toda una sorpresa, ya que la pareja había llevado en total secreto el embarazo de la extenista. Hace tan solo unos días, los orgullosos papás presentaron a sus hijos en las redes sociales. El cantante mostraba a uno de sus niños tumbado junto a él, mientras Kournikova besaba al otro. Junto a las instantáneas, los dos pusieron el mismo mensaje: "Mi rayo de sol".

Una de las primeras en viajar a Miami para conocer a los recién nacidos fue Isabel Preysler. "Enrique es extraordinariamente feliz en estos momentos", declaró a la revista ¡HOLA!. "Ha sido un embarazo perfectamente normal, no ha tenido que guardar reposo en ningún momento", aseguró Isabel, que no puede estar más feliz con la etapa tan dulce que está viviendo a nivel personal. "Anna no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy sencilla y muy casera", añadió haciendo referencia a la discrección con la que el cantante y la extenista han llevado el embarazo.

Enrique y Anna no acudieron a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, debido al avanzado estado de gestación de la extenista. Su ausencia dio mucho que hablar, pero el paso del tiempo ha demostrado que tenían un motivo de peso para no hacerlo. "Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", dijo Ana en ¡HOLA!.

El nacimiento de Nicholas y Lucy ha puesto el broche de oro a la discreta relación que Enrique y Anna mantienen tras conocerse, hace ya 16 años, en la grabación de Escape, videoclip del intérprete que protagoniza la extenista. Aunque nunca han mostrado interés en casarse, meses antes de dar la bienvenida a sus mellizos, el artista hablaba así de la paternidad en una entrevista concedida a Univisión. "Me encantaría tener hijos... y ojalá que dentro de poco. Creo que seré buen padre. Mi novia será mejor madre, pero yo seré un buen padre", dijo.