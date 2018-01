En unos meses, Khloé Kardashian tendrá a su bebé en sus brazos, pero mientras se va entrenando muy bien con sus sobrinos, en especial con la pequeña Dream Kardashian, hija de su hermano Rob Kardashian con Blac Chyna. La empresaria de 33 años compartió en su Instagram un adorable video con la bebé de un año y dejó ver que está lista para vivir la etapa más importante de su vida.

Khloé, quien espera a su primer hijo con Tristan Thompson, compartió en su cuenta de Instagram un video con la hija de Rob. En el material, se aprecia a la orgullosa tía sosteniendo a la bebé, mientras juega con unos filtros de su teléfono celular. En cuanto, la pequeña voltea hacia la cámara del móvil, el filtro se aplica en su carita y de pronto aparecen una orejitas y unos corazones a su alrededor.

El clip, el cual cuenta ya con más de seis millones de reproducciones, tiene toda clase de lindos comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguran que Khloé será una mamá increíble.

Aunque está gozando a plenitud de su embarazo, Khloé explicó en su cuenta de Snapchat que su pelo está resintiendo los efectos de la dulce espera. La hermana de Kim y Kourtney explicó que debido a su condición actual su cabello se está rizando. A través de dicha red social, Khloé explicó que su melena está acostumbrada al Brazilian blowout, un tratamiento capilar que elimina por completo el frizz y la hace más fácil de moldear, pero al estar embarazada ha tenido que prescindir de esta rutina de belleza. .

“Ahora que estoy esperando un bebé, no puedo hacer eso, así que mis rizos están regresando lentamente”, indicó. “Me he hecho el Brazilian blowout por años… Uno siempre quiere lo que no puede tener”, dijo refiriéndose a que siempre ha amado traer el pelo bien lacio.

Khloé se mantiene ‘fit’ para su primer bebé

La socialité de 33 años tiene bien claro que quiere ser una mujer sana y estar lista para recibir a su primer hijo. Por ello, no ha bajado la guardia en sus entrenamientos, así como en su régimen alimenticio. En sus redes sociales, la futura madre suele compartir sus rutinas, las cuales tienen pesas y resistencia. Aunque algunos usuarios la han criticado por ejercitarse durante el embarazo, ella no se detiene por nada y ha explicado que todos sus ejercicios son supervisados por su doctor, así que su bebé no corre ningún peligro.