Luego de que se diera a conocer que Marc Anthony y Shannon de Lima habrían coincidido en una fiesta el pasado jueves, ha sido la modelo venezolana quien ha roto el silencio sobre este encuentro. A través de Instagram Stories, Shannon publicó el siguiente mensaje: “¡¡Las personas pueden quedar como amig@s!! Gracias #chismes #stop”. Con estas palabras, la modelo de 30 años deja claro que entre ellos solo hay una relación de cordialidad y respeto.

Tan pronto se dio a conocer un video grabado en la reunión, los seguidores de Shannon y Marc comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, pero nada de eso. No está claro si la ex pareja estuvo en la fiesta a la misma hora, pues en varias de las fotografías de esa celebración, no aparecen juntos. Por ejemplo, Shannon compartió una foto en su Instagram donde aparece con los cantantes Pipe Bueno y Sebastián Yatra.

Bueno compartió en su cuenta una foto grupal donde aparecen —además de Yatra —Marc Anthony, Prince Royce, Enrique Santos, Sergio George, entre otros. Sin embargo, en esa imagen la gran ausente es Shannon de Lima. Al centro, se aprecia a Marc junto al Prince Royce, quien viste una sudadera con estampado militar.

Las pistas que hacen pensar que Marc y Shannon estuvieron en la misma fiesta son varias, como un video publicado en la cuenta del programa El Gordo y la Flaca (Univision), además de la imagen publicada por Shannon, donde Bueno y Yatra tienen las mismas prendas con las que aparecen en la foto grupal.

Un matrimonio breve y una sepación en calma

La historia de Marc Anthony y Shannon llegó a su fin en noviembre de 2016, cuando decidieron separarse. La pareja se dio el “sí quiero” en noviembre de 2014 en La Romana, República Dominicana. Sin embargo, después de dos años juntos, pusieron punto final a su relación. Una fuente cercana a la pareja dijo a People que la razón principal del rompimiento se debía a la agenda del cantante de 49 años. “Él está muy ocupado con su carrera, todo el tiempo está de gira y grabando, lo cual hace que se distancie de sus relaciones sin darse cuenta”, explicó el informante.

A través de un comunicado, la ex pareja confirmó su ruptura a finales de 2016: “Luego de un periodo de consideración hemos decidido mutua y amistosamente poner fin a nuestro matrimonio de dos años. Les pedimos privacidad durante este proceso difícil. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto”, señalaba el escrito.

El divorcio se hizo oficial en febrero, y el programa El Gordo y la Flaca dio a conocer algunos de los términos en los que quedaron. Según los documentos de la corte, se otorgó una pensión mensual de 10 mil dólares a Shannon, la cual será por tres años. Además de esto, Marc le cedió dos lujosos apartamentos, ubicados en una exclusiva zona en Miami. Dentro de las cláusulas hay una en particular que llama la atención: la modelo recibirá la pensión siempre y cuando no contraiga matrimonio antes de cumplirse el plazo de tres años.