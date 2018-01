Justin Timberlake revela que quiere tener ‘tantos hijos como sea posible’

Justin Timberlake tiene las manos llenas de trabajo gracias a su nuevo disco Man of the Woods. Pero ni las giras ni los nuevos sencillos o toda la promoción involucrada detrás de su profesión como cantante lo alejan de su faceta más feliz: la de ser papá. En abril de 2015 el cantante y su esposa, Jessica Biel recibieron a la cigüeña con el nacimiento de su hijo Silas, una experiencia de la que han obtenido los mejores aprendizajes y que Justin reveló que desea repetir.

Maravillado con la paternidad, Justin confesó: "Quiero tener tantos hijos como sea posible, si te soy sincero. Y eso que nunca me he sentido más inútil en toda mi vida. Te levantas un día y de repente tienes en tus brazos un ser humano del que eres responsable", dijo emocionado durante una plática en la emisora Beats 1.

En casi todas las entrevistas en las que menciona a su hijo, Justin habla de lo mucho que el niño ha cambiado su vida. "Cuando tienes hijos, de repente te enfrentas con tu propia infancia, con lo bueno y lo malo y piensas '¿Voy a echar a perder a este niño?'", contó sobre los temores que también surgieron en él. "Siento como si el éxito de la paternidad tuviera altibajos, como pensar: 'Bueno, hoy fallé todo el día, pero mañana cuando me despierte tendré otra oportunidad' y con algo de esperanza, los niños se convierten en buenos seres humanos".

La presencia de Silas en la vida de Justin ha impactado de forma positiva en su trabajo, tanto que en una ocasión lo inspiró a componer algunas de sus canciones. Ahora, el niño es en parte responsable del título del nuevo disco de papá. Según explicó el ex integrante de N'Sync, se encontraba buscando en Google el significado del nombre Silas. "El buscador me mandó a un sitio en donde dice que el significado latino es hombre del bosque (Man of the Woods). Pensé que era una gran casualidad porque mi apellido es Timberlake (en español, lago de madera). ¿Qué podría significar eso?", agregó.

Un futuro lleno de proyectos

Justin Timberlake recién lanzó su nuevo sencillo, Supplies, el cual promociona con un video protagonizado por Eiza González. En el clip, ambos dan vida a una pareja ficticia que se enfrenta a un mundo post-apocalíptico con escenas futuristas en las que destaca el romance. Las románticas tomas llamaron la atención de los fans de Eiza, en especial por el apasionado beso en el que se funden los dos.

El sencillo anuncia la próxima llegada de un disco de estudio que saldrá a la venta tan sólo días antes de la esperada actuación de Justin en el medio tiempo del Super Bowl. Tras el show de la final deportiva, Justin empezará a preparar las maletas para iniciar una gira promocional que llegará a varios países.