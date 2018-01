¿Será que Marc Anthony se encontró a Shannon de Lima en una fiesta?

Marc Anthony y Shannon da Lima podrían haber coincidido el día de ayer en una exclusiva reunión de músicos latinos. A la celebración, asistieron estrellas como Prince Royce, Pippe Bueno, Sebastian Yatra y el intérprete de Vivir mi vida.

“Qué combo más serio el de ayer, díganme ustedes mi gente ¿a quiénes ven en la fotografía”, escribió Bueno junto a una imagen en la que aparece un gran número de cantantes. En la parte central de la postal, se puede apreciar a Marc abrazado del intérprete Darte un Beso, quien está vestido con una sudadera militar y un gorro oscuro.

Parado a un costado de ellos, se encuentra Yatra, quien eligió una camisa blanca con negro para la especial ocasión. Minutos más tarde de la publicación de esta fotografía, Shannon compartió una imagen en la que aparece junto a Sebastián utilizando la misma camisa, lo que indicaría que fue tomada durante el mismo evento: “Divirtiéndome con estos dos. Los quiero”, escribió al pie de la postal donde también aparece Bueno.

De acuerdo con un video publicado en la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca, se puede apreciar que efectivamente se encontraban en la misma fiesta, aunque no está claro si lograron coincidir en cuanto a horarios, ya que en ninguna de las imágenes se puede apreciar a la ex pareja reunida.

Recientemente, la modelo de 30 años habló sobre la posibilidad de darle otra oportunidad al amor tras su divorcio con el cantante puertorriqueño: “La verdad es que no hago una pausa entre mi vida de soltera o de casada, siempre soy la misma persona, no hay varias versiones de mí. Creo que mi vida está basada en mis principios, que me fueron inculcados por mi madre y ahora trato de transmitírselos a mi hijo”, explicó da Lima.

“No tengo un concepto sobre el hombre ideal, pero hay detalles que para mí son claves. Debe ser un buen hijo, buen padre, si es papá y buen hermano. De buena conversación, amo la inteligencia emocional y amo a un hombre que sea seguro. Me gustan los hombres que entienden a las mujeres emprendedoras, no me gusta nada el machismo”, a la revista Avior Air.

Un divorcio amigable:

Tras dos años de matrimonio, Marc y Shannon decidieron poner fin a su historia de amor. Según una fuente cercana a la pareja, la separación se dio a causa de la apretada agenda del cantante: “Él está muy ocupado con su carrera, todo el tiempo está de gira y grabando, lo cual hace que se distancie de sus relaciones sin darse cuenta”, explicó el informante a People.

Fue a través de un comunicado, que el ex matrimonio confirmó su ruptura a finales de 2016: “Luego de un periodo de consideración hemos decidido mutua y amistosamente poner fin a nuestro matrimonio de dos años. Les pedimos privacidad durante este proceso difícil. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto”, explicaba el escrito.