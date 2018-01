Danna Paola aclara los rumores sobre su vida amorosa

Danna Paola ha aclarado los rumores que la vinculaban sentimentalmente con David Chocarro, actor con el que compartió créditos en la telenovela La Doña. Ante los cuestionamientos, la cantante de 22 años aseguró que se encuentra completamente enfocada en su trabajo y en los proyectos que tendrá en este nuevo año:

"Esta es la primera y última vez que voy a hablar del tema, como saben, yo jamás he llevado mi carrera por escándalos, ustedes me conocen, agradezco muchísimo que estemos aquí todos y que siempre estén apoyando mi carrera, y yo no me vine a complicar la vida”

“Al contrario, vengo a agradecerles y a trabajar, que es lo que he hecho toda mi vida. No hay fundamentos, no hay nada de qué hablar y solamente puedo decir que estoy muy feliz, que vienen cosas increíbles y que ya se enterarán de cosas muy padres que vienen para este 2018", manifestó.

Los rumores sobre una posible relación entre Danna y el actor de 37 años, quien se encuentra casado con la actriz Carolina Laursen, surgieron poco después de que ambos terminaran su participación en el programa de Telemundo, donde lograron forjar una excelente amistad. El año pasado, la joven actriz dedicó un emotivo mensaje agradeciendo a Chocarro por su amistad.

“Hay personas que llegan a cambiarte la vida, golpearte con la realidad y otras a salvártela. Tú eres esas tres. ¿De dónde saliste? Eres la sorpresa más linda y única que me presentó la vida. ¡Me haces reír como una tonta! Me haces sonreír hasta que me duelan los cachetes y pierdo lo poco que me quedaba de feminidad contigo”, escribió Paola con humor.

“No puedo expresar tanto en palabras lo gratificante e increíble que fue compartir escena y una conexión tan pura en este proyecto, en la vida contigo. Gracias por ser el héroe de mi personaje, Mónica y el mío de repente. Te quiero harto, por más que al principio no te soportaba y me molestaste hasta el último día ¡Gracias!”, escribió junto a un conjunto de fotografías donde aparecen juntos.

Un hombre de familia:

David Chocarro contrajo matrimonio con Carolina Laursen unos años después de conocerse en Italia, en 2002. La pareja se trasladó a Europa en medio de la crisis que azotó a Argentina en aquellos años. El actor decidió inscribirse a clases de tango, disciplina que su ahora esposa había practicado desde que era una niña. Ahora, el matrimonio comparte dos pequeñitas, Allegra, de 6 años y Brigitta, de cuatro.

Sobre la relación que el galán lleva con sus hijas, Carolina comentó: “Con él pueden jugar, hacer todo lo que sea deportes al aire libre. No le pidas que haga tareas o cosas del colegio, esa parte no. Todo lo que sea movimiento, ahí está él. Nos lleva siempre a una piscina o a la playa en su tiempo libre”, explicó a People en Español.