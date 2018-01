Las primeras imágenes de Maluma y Natalia Barulích en su romántica cita

Parece ser que el corazón de Maluma ya tiene dueña. El cantante colombiano está disfrutando al máximo su visita por Italia, donde tuvo la oportunidad de desfilar para Dolce & Gabbana, además de amenizar la distinguida pasarela con sus mejores éxitos.

El intérprete de Corazón quiso compartir un momento tan especial con Natalia Barulích, modelo con la que se le ha relacionado sentimentalmente desde hace meses. Aunque el Pretty Boy ha asegurado en distintas ocasiones que se encuentra soltero, la pareja fue captada por las calles de Italia en una actitud muy cariñosa.

La romántica cita comenzó con un lindo paseo por las calles de Milán. Para el encuentro, el cantante utilizó un look casual compuesto por un pantalón negro, un suéter de cuello alto del mismo color y una chaqueta camel. La modelo utilizó un conjunto muy similar en tonos oscuros que completó con un llamativo abrigo café.

Tras la caminata, la pareja abordó un pequeño barco que les dio un recorrido por las costas italianas. Visiblemente contentos, Maluma y Natalia disfrutaron de una romántica tarde en altamar, compartiendo abrazos, muestras de cariño y hasta un par de besos.

El intérprete y Barulích se conocieron durante la filmación del videoclip del tema Felices los 4, hace un año. Desde entonces, la virtual pareja ha sido captada disfrutando de su compañía en diversas ocasiones, una de ellas durante el evento Global Foundation organizado por Eva Longoria. Durante la gala, varios asistentes lograron captar al cantante mientras sostenía la mano de Natalia.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, los seguidores de Maluma descubrieron una peculiar pista que reavivó las sospechas sobre un posible vínculo amoroso con la modelo de origen croata. Tanto Barulích como el cantante, compartieron fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram con una adorable cachorrita que responde al nombre de Julieta.

En una de las imágenes compartidas en el propio perfil de la perrita Pomerania, se pueden apreciar las manos de un hombre cuyos tatuajes coinciden con los del intérprete colombiano, revelando así que la pareja comparte la misma mascota desde hace un par de meses.

Por primera vez, un cantante de origen latino se presentó en el desfile anual de Dolce & Gabbana realizado en el marco de la Semana de la Moda de Milán. Además, el intérprete sorprendió a los presentes desfilando con un conjunto deportivo diseñado por la exclusiva firma. Sobre la increíble experiencia, el cantante comentó:

“Me siento muy feliz, es un sueño hecho realidad para mi carrera. A nivel personal, siempre he sido muy amante de D&G, siempre he sido muy fanático de la moda y el hecho de estar aquí este día, significa que se me cumplió un sueño. Así que muy agradecido con la marca y con todo su equipo por tenerme acá, con la expectativa de que todo lo que viene será mucho mejor”, explicó al programa Al Rojo Vivo.