La romántica felicitación de Barack Obama a su esposa Michelle en su cumpleaños 54

Barack Obama tuvo un romántico gesto para celebrar el cumpleaños número 54 de su esposa Michelle. Con un lindo arreglo floral y una colorida tarjeta, el ex mandatario sorprendió a la abogada en un día sumamente importante “No solo eres mi esposa y la madre de mis hijos, eres mi mejor amiga. Amo tu fuerza, tu gracia y tu determinación. Te amo más cada día. Feliz cumpleaños Michelle”, escribió el político en Instagram junto a una linda foto de la pareja.

VER GALERÍA

Como agradecimiento, la ex primera dama escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales destacando el galante detalle: “Gracias Barack por las hermosas flores que me estaban esperando esta mañana en mi oficina. Eres mi mejor amigo y mi más grande admirador. Recibir flores y notas de tu parte será algo que nunca pasará de moda”.

VER GALERÍA

De igual forma, Michelle aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que le hicieron llegar sus buenos deseos “A todas esas personas a lo largo del país que enviaron tarjetas o las publicaron en redes sociales, no tienen una idea de lo feliz que me hace escuchar de ustedes. Sé que los cumpleaños a veces pueden tener un sabor un tanto agridulce (¡54!), pero sus mensajes de esperanza, generosidad y calidez siempre me han recordado lo afortunados que somos”, escribió junto a la postal.

VER GALERÍA

La carismática pareja está acostumbrada a intercambiar románticos mensajes en redes sociales en días especiales. El pasado mes de octubre, el matrimonio celebró su 25° aniversario de bodas y no dudó en dedicarse algunas líneas a través de la red: “Feliz aniversario Barack. Un cuarto de siglo después, sigues siendo el mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo”, escribió la abogada junto a una fotografía del importante día.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Barack y Michelle Obama podrían mudarse a un edificio con una peculiar historia

Michelle Obama ya es parte del 'squad' de Bruno Mars con este jersey

Una linda historia de amor:

La historia de amor entre Barack y Michelle comenzó a finales de los años 80, cuando la pareja trabajaba en el despacho jurídico Sidley & Austin, en Chicago. En ese entonces, Michelle era supervisora del político, quien comenzaba su andar en la facultad de derecho.

Gracias a la convivencia diaria, el ahora matrimonio descubrió la química que había entre ellos y tuvieron su primera cita un 26 de agosto de 1989. Desde entonces, la pareja se volvió inseparable y Michelle se convirtió en uno de los pilares de la campaña presidencial de Obama en 2008.

VER GALERÍA

Tras 8 años al frente de la Casa Blanca, Barack dejó la presidencia de los Estados Unidos, no sin antes dedicar unas palabras a su amada esposa: "Durante los últimos 25 años no sólo has sido mi esposa y la madre de mis hijas, sino también mi mejor amiga. Has llevado a cabo un papel que no pediste y te adecuaste a él con estilo y buen humor”.

VER GALERÍA

“Has hecho que la Casa Blanca pertenezca a todos. Una nueva generación mira un horizonte más amplio porque te tiene como modelo a seguir. Me haces sentir orgulloso y a este país también", comentó el entonces mandatario en su discurso de despedida.