No cabe duda de que Maluma disfrutó al máximo de su viaje por Milán. El cantante colombiano está atravesando un momento tan increíble en su carrera, que parece que nada podría molestarle. Así lo demostró con un video en el que captó un divertido gesto con una paparazzi que intentaba obtener una imagen del intérprete pasando por las calles italianas.

Aunque a la mayoría de las celebridades suelen incomodarse con la presencia de fotógrafos que suelen seguir sus pasos durante todo el día, el Pretty Boy decidió tomarlo con humor e invertir los papeles. Celular en mano, el cantante comenzó a perseguir a una mujer que lo seguía desde horas antes.

Como todo un profesional, Maluma comenzó a correr por las calles para alcanzar a la mujer en cuestión, que, al darse cuenta de la situación, empezó a caminar en sentido opuesto para evitar una confrontación. Lo que menos se imaginaba, es que el encuentro con el intérprete de Corazón sería más que amigable.

Una publicación compartida por M A L U M A N I A T I C A (@juancho_mi_power) el Ene 15, 2018 at 9:10 PST

“Hoy yo seré el paparazzi”, comentó el cantante con una sonrisa antes de emprender la divertida persecución. El colombiano registró la escena en su cuenta de Instagram, provocando la risa de más de uno de sus seguidores al ver la reacción de la fotógrafa, que no tuvo más opción que sonreír a la cámara y abrazar al cantante.

Una publicación compartida por M A L U M A N I A T I C A (@juancho_mi_power) el Ene 15, 2018 at 9:14 PST

Este fin de semana, se celebró el desfile de la colección masculina de Dolce & Gabbana para la temporada otoño - invierno 2018/19, al que fue invitado el intérprete de Felices los 4. Maluma fue el encargado de poner el ritmo durante la pasarela y sorprendió al desfilar con un conjunto deportivo de la prestigiosa firma italiana.

A través de sus redes sociales, el cantante registró cada detalle del especial momento que quiso compartir con todos sus seguidores: “Gracias a Domenico y Stefano por abrirme sus puertas aquí en Milán. Esperando ansioso todo lo que está por venir”, escribió en su cuenta de Instagram junto a distintas postales del evento.

Unos momentos después del espectacular desfile, Maluma conversó con Al Rojo Vivo sobre la experiencia de participar en un evento tan importante: “Me siento muy feliz, es un sueño hecho realidad para mi carrera. A nivel personal, siempre he sido muy amante de D&G, siempre he sido muy fanático de la moda y el hecho de estar aquí este día, significa que se me cumplió un sueño. Así que muy agradecido con la marca y con todo su equipo por tenerme acá, con la expectativa de que todo lo que viene será mucho mejor”.

Sobre la forma en que se originó su relación con la reconocida marca, el cantante relató: “Tuve la oportunidad de conocer al equipo de D&G en México, después me contacté directamente con Stefano y nos volvimos amigos. La verdad es que ha sido algo muy natural, muy orgánico”, comentó.