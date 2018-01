¡Beso, beso! Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, atrapados por la ‘kiss cam'

Como en toda relación, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez comparten gratos momentos juntos, no sólo en románticas citas, sino también en divertidos encuentros deportivos. Recientemente, los enamorados acudieron a un partido de baloncesto entre los Miami Hurricanes y los Duke Blue Devils y causaron sensación cuando fueron captados por la pantalla de la kiss cam y se besaron.

La pareja iba acompañada por Natasha, la hija mayor del ex pelotero con Cynthia Scurtis, con quien también tiene otra hija, Ella, de nueve años. Algunas de las personas que estaban en el encuentro colegial, realizado en The Watsco Center, en Miami, lograron tomar en video el momento exacto en el cual JLo y su novio se dan un tierno beso en los labios. Después de esa demostración de afecto, Jennifer le dio una suave palmadita en el rostro a su amado.

Aunque los Hurricane perdieron ante los Duke Blue Devils, la pareja y la hija de Alex, a quien cariñosamente llama ‘Tashi’, se divirtieron mucho. En sus respectivas cuentas de Instagram, cada uno compartió unas fotografías sobre la cita.

En el perfil de JLo hay una selfie de los tres, la cual fue tomada por ‘Tashi’, con quien la ‘Diva del Bronx’ tiene una relación súper especial. En tanto, Alex compartió una imagen donde aparecen los tres con la mascota de los Miami Hurricanes. En esta ocasión, los novios acudieron solo con una de las hijas de él, mientras que los mellizos de Jennifer estuvieron ausentes.

Hace poco más de una semana, ‘J-Rod’ –como son conocidos por sus fans y la prensa –acudieron a un partido de baloncesto profesional entre los Lakers y los Charlotte Hornets, en el Staples Center de Los Ángeles. Los seis disfrutaron del partido, el cual observaron desde la primera fila. Incluso, el célebre Earvin "Magic" Johnson Jr. se acercó a saludarlos.

Jennifer Lopez, fiel seguidora de los Yankees y los Miami Dolphins

Aunque pareciera que Jennifer Lopez no está tan interesada en el universo deportivo, es una aguerrida fan del béisbol y el fútbol americano. Como buena neoyorkina nacida en ‘El Bronx’, JLo es aficionada de los Yankees y según la revista Complex la intérprete de 48 años ha admitido que tiene 30 camisetas del equipo, entre otros artículos oficiales.

Curiosamente, ella y Alex coincidieron en 2005, cuando fue invitada –junto con su entonces esposo Marc Anthony –a un evento especial en el Shea Staidum, en Queens. Ella usó una gorra de los Yankees, mientras que Marc optó por un jersey de los Mets, eternos rivales del equipo de Alex. Quien iba a imaginar que 13 años después, Marc y Jennifer ya no estarían juntos y ella se convertiría en novia del ex beisbolista. Además de ser fan de los Yankees, Jennifer también tiene interés por el fútbol americano, tanto que es socia minoritaria de los Miami Doplhins, junto con su ex marido y padre de sus hijos.