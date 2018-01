Ann Curry rompe el silencio sobre las acusaciones de Matt Lauer: 'No me sorprenden'

El emotivo discurso de despedida de Ann Curry en 2012 del programa Today, se convirtió en uno de los momentos más conocidos de su carrera. En ese entonces, la periodista y presentadora informaba en una transmisión en vivo que sería su último día de trabajo en el show, pero que volvería con mejores oportunidades. Junto a ella, su compañero Matt Lauer escuchaba con atención tan sólo unas semanas después de que circularan rumores de que entre ambos no había química, un hecho que en su momento desató las especulaciones de que el conductor había influído a la despedida de Ann. Casi seis años después, Matt se encontró en una situación delicada que lo llevó fuera del programa luego de ser señalado por acoso sexual, un hecho del que Ann se ha referido esta mañana en una entrevista con CBS: "No me gustaría lastimar a nadie con estas conversaciones, pero tampoco me sorprenden las acusaciones en su contra", dijo con mucha seriedad.

Ann Curry acompañó en el estudio a Norah O'Donnell, Gayle King y John Dickerson en la plática que los seguidores de Today habían esperado desde hace tiempo. Con la intensión de no dejar cabos sueltos, Gayle preguntó a qué se refería con no estar sorprendida. Y a pesar de que al principio se mostraba reacia a hablar sobre el asunto, eligió sus palabras para después explicarlo. "Verás, ahora voy hacia allá. Trato de no lastimar a la gente, y sé cómo se siente ser humillado públicamente. Nunca hice nada malo para merecerlo y no quiero causar ningún tipo de dolor a nadie", dijo con calma. "Pero puedo decir, porque me hacen una pregunta bastante directa, que estaría sorprendida si muchas mujeres no entendieran que había un clima de acoso verbal. Creo que estaría sorprendida si alguien dijera que no vio nada de eso".

Sobre su salida de Today, Ann mantuvo una importante distancia y expresó que no era la persona indicada para responder cuáles habían sido las causas que la llevaron a quedar fuera del show. "Lo que sí sé es que dolió mucho. No fue un momento divertido. He aprendido mucho sobre mí misa. En este punto de mi vida, ya lo he superado", dijo serena.

Sus palabras coinciden con las que recién reveló en una entrevista con People, en donde habló sobre el tema explicando que ella no es una persona vengativa. En noviembre pasado, cuando se descubrieron las acusaciones en contra de Matt Lauer, cientos de personas publicaban en redes sociales que Ann debería estar celebrando por el despido de su ex compañero.

En realidad, Ann se sentía molesta porque era una conducta que se había tolerado durante años, y en ese momento no pudo hacer otra cosa más que sentir empatía por las víctimas. "Desearía haber celebrado, pero en realidad empecé a checarme a mí misma, porque sé lo que las mujeres habían sufrido".

Ann se suma al apoyo de aquellas mujeres que han sufrido acoso sexual y que gracias a los movimientos #MeToo y Time's Up, han logrado denunciar a su agresor. Para Ann está clara la batalla que se sigue librando: "El movimiento de las mujeres nos llevó al lugar de trabajo, pero no nos protegió una vez que llegamos ahí", expresó.

Un regreso anunciado

Como ella misma lo anunciaba el día de su despedida de Today, Anne Curry ha vuelto a la televisión con un proyecto diferente y producido por su propia compañía. Se trata de We'll Meet Again, una serie documental que se enfoca en 12 historias de gente que busca a las personas que en un punto de sus vidas ayudaron a cambiar su destino.

