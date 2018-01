Semanas después de que Selena Gomez y su mamá, Mandy Teefey, se dejaran de seguir mutuamente en las redes sociales, la madre de la cantante ha roto el silencio para hablar sobre la decisión de su hija de trabajar con el director Woody Allen en A Rainy Day in New York. El martes por la noche, el coprotagonista de Selena en la película de Allen, Timothée Chamalet, anunció que donará su salario del filme a tres organizaciones benéficas para apoyar el movimiento Time’s Up.

En las horas siguientes, un usuario de Instagram escribió a la madre de la artista diciéndole que su hija debería escribir una disculpa por haber trabajado con el controversial Woody Allen, cuya hija Dylan Farrow, lo acusó en 1992 de haber abusado de ella cuando tenía 7 años.

Molesta con esa seguidora, Mandy le contestó: “Perdón, pero nadie puede obligar a Selena hacer algo que ella no quiera. Tuve una larga charla con ella de no trabajar con él y no funcionó. Su equipo es gente asombrosa. Nadie la controla. Ella toma sus propias decisiones. No importa cuánto trates de aconsejar. Hace oídos sordos”.

Al igual que Chamalet, y la actriz Rebecca Hall –quien también actúa en la película de Allen –Selena Gomez se sumó a la lista de celebridades que han realizado generosas donaciones a Time’s Up. Una fuente cercana a la intérprete de 25 años dijo a People que ella hizo un generoso donativo de manera anónima al fondo legal de la campaña, la cual, según el informante excede por mucho el salario que obtuvo en su más reciente producción cinematográfica.

En una entrevista con Billboard, realizada hace dos meses, Selena habló sobre las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein y las críticas que había en su contra por trabajar con Allen, quien en el pasado ha sido acusado por conducta inapropiada. “(Los casos de abuso de Weinstein) Se dieron a conocer justo cuando empecé la película (de Allen). Surgieron en medio de eso y claro, es algo que tengo que encarar y discutir”.

Esta no es la primera vez que Teefey rompe el silencio acerca de las decisiones de su hija. Sin hacer mención de la reconciliación de su hija con Justin Bieber, el pasado fin de semana Mandy habló con el portal Gossip Cop y dejó ver que, a pesar de que no está de acuerdo con ella en muchas cosas, la respeta. “Selena puede vivir su vida como quiera mientras ella esté feliz, segura y saludable”.

“Todas las madres e hijas tienen sus desacuerdos”, aseguró Teefey, quien aprovechó la entrevista para enfatizar que los malos entendidos con su hija no surgieron en 2014, cuando ella y su esposo Brian dejaron de manejar su carrera profesional. “Nunca controlamos su vida entera. Perdimos tiempo de familia porque las únicas veces que nos veíamos, era para hablar de trabajo”, explicó. “Ya no era divertido para ninguno de nosotros, como cuando ella era más joven y teníamos que estar a su lado porque era una menor”.

Pareciera que las cosas entre ambas se han tensado más, pues Selena cambió su fotografía de perfil en Instagram. La artista tenía una imagen de su mamá, y esta semana ha decidido poner una de ella, lo cual podría ser consecuencia de la entrevista que Mandy dio a Gossip Cop.