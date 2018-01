Así es como Ricky Martin explicó su 'modern family' a sus hijos

Ricky Martin ha tenido una importante charla con sus hijos Matteo y Valentino. Desde que le dio la bienvenida a sus gemelos por medio de un vientre de alquiler, el cantante de 46 años sabía que en algún momento tendría que resolver las dudas que sus pequeños tuvieran sobre la composición de su familia.

Luego de tomar la importante decisión de unir su vida a la de Jwan Yosef, con quien recientemente contrajo matrimonio, el intérprete sintió que era el momento de tener una importante plática con sus hijos: “Sabía que ese día llegaría y tendría que ser claro”, explicó el intérprete durante una entrevista con Out Magazine: “Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”.

Sobre los distintos comentarios que el boricua ha recibido por exponer a sus hijos a los medios, comentó: “Mucha gente me dice: ‘Tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo que sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: ‘No hay nada al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, agregó.

Esta no es la primera vez que Matteo y Valentino sorprenden a su papá con algún cuestionamiento, pues recientemente el cantante reveló de qué forma se dieron cuenta que su papá era famoso: “Ellos nacieron prácticamente en los escenarios. Han viajado conmigo desde siempre, pero usualmente se quedaban tras bambalinas”, explicó hace un par de años a Pablo Motos, del popular programa El Hormiguero.

“Ellos veían el show desde un costado, entonces el concepto del espectáculo no lo tenían muy claro. Solo veían a papá bailando para alguien, pero no sabían para quién. Pero cuando se hicieron más grandes, mi mamá los llevó al frente del escenario y pudieron ver todo el espectáculo. Esa noche, esa primera vez, eran las cuatro de la mañana y seguían despiertos, se habían estimulado mucho por todo lo que habían visto”.

“Entonces, llegué al cuarto y uno de ellos me dijo: ‘¡Tú eres Ricky Martin!’, y yo le dije: ‘Espera un momento, yo soy papá’, a lo que el pequeño replicó: ‘No, no, no. ¡Tú eres Ricky Martin!’, fue algo realmente lindo, un momento muy especial”, recordó el intérprete en aquel entonces.

Ricky Martin y Jwan Yosef iniciaron el 2018 con una increíble noticia, pues recientemente revelaron que habían contraído matrimonio. Durante una entrevista con E! Entertainment, el cantante se refirió a Yosef como ‘su esposo’, por lo que se le preguntó si ya se había efectuado la ceremonia:

“Soy su esposo. Vamos a tener una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber. Firmamos, dijimos nuestros votos, juramos y todo. Firmamos todos los papeles que había que firmar”, explicó al portal el pasado 10 de enero.