Los hijos de Itatí Cantoral sobre trabajar con su mamá: 'Estábamos asustados'

Itatí Cantoral puede presumir con orgullo que sus hijos están siguiendo sus pasos dentro del mundo del espectáculo. Eduardo y Roberto Santamarina realizaron su debut actoral en la serie José José: El príncipe de la canción, donde además pudieron compartir créditos con una actriz sumamente experimentada: su madre.

Aunque los gemelos han reconocido que compartir el set con su mamá fue una experiencia increíble, hubo un pequeño detalle que los tomó por sorpresa al principio de las grabaciones: “Llega mi mamá con este personaje agresivo y pues nos sacó de onda, porque no es así en la casa”, comentaron con humor a Mezcalent durante la alfombra roja de la serie producida por Telemundo.

VER GALERÍA

“La verdad es que estábamos muy asustados al principio, pero ya después agarras la onda. Arrancas las grabaciones y tienes esta química como actor con tu mamá y comienzas a tratarla como un compañero. Es algo increíble”, explicó Roberto.

Para su importante debut, los hermanos contaron con el apoyo de su padre, Eduardo Santamarina, quien les compartió sus mejores consejos para lograr una buena interpretación: “Mi papá nos acompañó a mí y a Roberto en algunas grabaciones y nos dijo cómo teníamos que hacerlo, de qué forma teníamos que decir los diálogos y cómo teníamos que expresarnos en el papel. Fue una experiencia inolvidable”, comentó Eduardo.

VER GALERÍA

Por su parte, la actriz de 42 años aprovechó para enviar un emotivo mensaje al intérprete quien está atravesando algunas dificultades médicas desde hace unas semanas: “José José, eres un ser inigualable. México y toda Latinoamérica te recuerdan, yo personalmente te quiero como si fueras de mi familia. Tú sabes que mi madre te manda muchos besos y que siempre se acuerda de ti”, dijo con una sonrisa.

Sobre el divertido papel que ha tomado su madre en Redes Sociales desde hace algunos años, los hermanos comentaron: “Es muy chistoso, todo eso de los memes, el internet y lo que ha hecho Netflix con The Orange is The New Black y esas cosas nos hace morir de risa. Que nuestros amigos y compañeros puedan ver su trabajo nos pone muy felices”, explicó uno de sus herederos.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Alex de la Madrid, lleno de orgullo por interpretar a José José

Después de 22 años, 'Soraya Montenegro' y 'Nandito' se encuentran

Un esperado estreno:

Este lunes se estrenó la serie que contará la vida de José José, uno de los intérpretes mexicanos más importantes de todos los tiempos. A través de 80 capítulos, se contará la historia de Príncipe de la Canción, quien vivió una serie de amargas experiencias a lo largo de su vida que estuvieron cerca de terminar con su exitosa carrera.

VER GALERÍA

Sobre el importante papel de encarnar al cantante de 69 años, el actor Alex de la Madrid comentó: “Ahora entiendo cuál era la pasión y desde qué lugar tan profundo cantaba. Creo que lo que tenía era una honestidad brutal para interpretar esas letras y tenía mucho corazón, mucho sentimiento que ahora estoy entendiendo. Lo que me llevo para el resto de mi vida son todos estos mensajes de lucha, era un luchador incansable”.