Penélope Cruz y su censurada clase de español a Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres comienza a recuperar la sonrisa. Después de perder a su padre, Elliot Degeneres, y verse afectada por el fuerte temporal que está azotando Montecito, localidad del condado de Santa Bárbara donde tiene su residencia, la presentadora continúa al frente de su exitoso programa matutino, The Ellen DeGeneres Show. La última estrella invitada al espectáculo televisivo ha sido Penélope Cruz, quien ha ocupado los sillones para hablar de su nuevo y polémico proyecto, American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.

Durante la visita, DeGeneres no quiso dejar pasar la oportunidad de aprender algunas palabras en español dado que tenía enfrente a la actriz madrileña. Así, contra todo pronóstico, Penélope se convirtió en una improvisada profesora de lengua para la estrella de la televisión. Sin embargo, la oscarizada actriz se metió en algún que otro problema al intentar impartir sus lecciones de español a la presentadora.

"Oye, ayúdame con algo. Estoy tratando de aprender español. Podrías enseñarme algunas palabras nuevas", comentó Ellen a Cruz, quien sacó rápidamente una tarjeta y aseguró que venía totalmente preparada para asumir su nueva tarea.

“Me tienes hasta el moño”. Esta fue la primera y complicada frase que Penélope enseñó a la cómica, que se esforzó en intentar pronunciarla correctamente, en numerosas ocasiones, sin mucho éxito. Finalmente, Ellen lo consiguió y recibió la merecida ovación por parte de su público.

Sin embargo, y pese a lo enrevesado de la primera oración, esta no fue la frase que generó controversia durante la entrevista. "Me cago en la leche" fue la siguiente lección que nuestra actriz intentó enseñar a DeGeneres, que rápidamente fue censurada por los realizadores del programa con un 'beep' y un cartel en pantalla que rezaba 'no podemos mostrar la traducción en el programa'.

Después de varios pitidos de censura, a Ellen le pareció una frase mucho más sencilla que el famoso “me tienes hasta el moño” y consiguió recrear a la primera la controvertida frase, que, sin embargo, no puede ser emitida en horario infantil, ya que su traducción al inglés es confusa y problemática.

Tras las polémicas clases de español y la lluvia de 'beeps', la conductora de The Ellen DeGeneres Show decidió cambiar radicalmente de registro y tratar otros temas con la invitada, que nada tuvieran que ver con el aprendizaje del castellano. Así, Penélope, que se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo y emocionante proyecto, la segunda temporada de American Crime Story, donde da vida a la diseñadora italiana Donatella Versace, hizo gala de su sentido del humor y disfrutó de unos minutos junto a la estrella de la televisión.