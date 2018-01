Camila Cabello revela que estuvo a punto de besar a Nick Jonas en Año Nuevo

Camila Cabello estuvo a punto de comenzar el año de una forma muy romántica. El pasado 31 de diciembre, la cantante de 20 años asistió a Times Square como una de las invitadas especiales para la transmisión de fin de año de la cadena ABC. Junto a ella, estuvieron Mariah Carey y Nick Jonas, quienes también participaron en el programa especial para darle la bienvenida al 2018.

Al parecer, la intérprete de Havana estaba realmente emocionada por la llegada del Año Nuevo, pues estuvo muy cerca de protagonizar un lindo momento junto al menor de los hermanos Jonas: “La gente cubana tiene la tradición de comer 12 uvas en los últimos segundos del año. Acompañamos cada una de ellas con algún deseo o propósito. Pero no tenía uvas en ese momento”, relató durante una visita al programa The Tonight Show with Jimmy Fallon.

“Entonces ahí estaba yo, con Nick a un lado y Mariah justo enfrente, mientras sonaban las campanadas. Entonces pensé: ‘¿Debería besar a Nick Jonas?’, pues es una cosa que se supone debes de hacer a media noche. La verdad es que me acobardé, pero de verdad llegué a pensar que sería algo muy divertido. Aunque Mariah me envió un enorme beso, así que estuvo bien”, explicó con una sonrisa.

El 2017 será un año que Camila seguramente recordará por muchos años, pues marcó el inicio de su carrera como solista. Durante cuatro años, la cantante perteneció a la agrupación Fifth Harmony, formada durante una de las temporadas del popular programa X Factor. El 18 de diciembre de 2016, la banda emitió un comunicado en el que se informó la salida de Cabello del quinteto.

Unos meses más tarde, la cantante de origen cubano lanzó Crying in the Club, su primer sencillo como solista. Tras una moderada aceptación del tema, Camila jugó su mejor carta y publicó Havana, su más grande éxito hasta el momento. Esta canción también significó el ingreso de la intérprete al mercado latino, pues se realizó una versión en español que fue presentada durante la última entrega de los Latin AMAs.

Durante una reciente entrevista con The New York Times, Camila habló de las razones detrás de su salida de la exitosa agrupación: “Tenía mucha curiosidad y quería aprender. Vi a todas estas personas haciendo música, escribiendo canciones y siendo tan libres, yo también quería hacer eso, pero no funcionó”, explicó al rotativo.

Según ha informado la publicación, la idea principal de Camila era permanecer en la banda y trabajar en su carrera como solista a la par, pero la idea no fue del agrado del resto de sus compañeras. Como último esfuerzo, Cabello pidió que se le tomara en cuenta para la composición de las canciones, algo que también le fue negado: “Si alguien quiere explorar su individualidad no es correcto que la gente te diga que no”, comentó.