EN EXCLUSIVA: Rodner Figueroa habla por primera vez desde su regreso a la televisión

A más de dos años de haberse alejado de la televisión, hoy Rodner Figueroa se encuentra renovado escribiendo un nuevo capítulo en su vida. El presentador de origen venezolano regresó a la pantalla chica con una de las cadenas que lo vio dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. En octubre, los espectadores se llevaron una grata sorpresa al sintonizar Telemundo y descubrir que Rodner se había integrado al programa de Al Rojo Vivo, conducido por María Celeste Arrarás.

En exclusiva con HOLA! US, Figueroa platicó sobre su retorno a la pantalla chica, del autoaprendizaje que vivió tras su salida de la cadena Univision, del cariño de su público a lo largo de los 17 años de su carrera, así como de su breve debut en Hollywood en la serie sobre el asesinato de Gianni Versace, bajo la dirección de Ryan Murphy.

¿Cómo han sido estos meses en Al Rojo Vivo, cómo fue tu regreso con Telemundo?

Ha sido increíble, estoy en un país donde siempre se agradece el tema del comeback (el regreso). Ahora que lo experimenté, te quiero decir que estoy sumamente agradecido, no solamente con Telemundo, con María Celeste, sobre todo con el público que me ha recibido con mucho cariño. Este regreso me llenó de mucha satisfacción, me llenó de muchísima humildad saber que la gente había esperado por mi regreso a la tv.

En el tiempo que estuviste fuera de la televisión hubo mucha introspección, ¿qué descubriste de ti en este proceso?

Había perdido un poco la dirección, de hacia donde quería llevar mi carrera, el propósito que tenía con mi vida porque, creo que cuando te dan la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación tienes en las manos una responsabilidad muy grande con el público y contigo mismo, y cuando yo tuve la oportunidad de liberarme de un personaje que yo mismo había creado, pude repetirme como persona, me volqué 100% a trabajar en mi fundación por Venezuela.

Encontré un contacto con el público más humano, sobre todo de un sentido de compasión y responsabilidad con la comunidad latina que vive en Estados Unidos, en especial en este momento ahorita que de una u otra manera estamos siendo sujetos de ataques.

¿Qué palabras tienes para los incondicionales que estuvieron contigo en los momentos más difíciles?

Gratitud, una gratitud inmensa y amor, cuento con la fortuna de tener una pareja extraordinaria (Ernesto Mathies) que ha sido un compañero de vida, de los mejores. Fue mis alas, fue la persona que estuvo dándome ánimo, que me apoyó en todo momento. En el segundo uno, él estuvo ahí.

Y tú familia, ¿de qué forma te apoyó?

Mi mama tiene 82 años, no sé cuánto más la tendré junto a mí, el hecho de haber compartido con ella muchísimo en estos dos años y medio… estoy agradecido con la vida de que me dio la oportunidad de hacerlo. Para mí, ella ha sido en muchos sentidos un ejemplo a seguir de un carácter fuerte, propositiva, responsable, disciplinada con un gran sentido del humor, yo creo que ese gran sentido del humor me sirvió a ver las perspectivas de la vida desde otro punto. También compartir con mi sobrina, que en muchísimas ocasiones me perdí cumpleaños y ocasiones especiales, estos años la disfruté a plenitud.

Tras tu salida de Univision, ¿qué significado tomó la palabra amistad para ti?

De las cosas más bonitas de esta experiencia fue reconocer quienes son tus verdaderos amigos, sobre todo con Raúl de Molina fue maravilloso. Raúl se comportó como un caballero en toda la extensión de la palabra, muy solidario, una persona fiel. Compartimos en muchísimas ocasiones; coincidimos de vacaciones en Mykonos, Nueva York… y al final te das cuenta que lo importante es cosechar amistades. En esta industria a veces nos aparatamos tanto de nuestra vida familiar y personal que hay amigos que se convierten en familia, como fue el caso particular de Raúl.

Si pudieras regresar el tiempo a hace dos años y medio, ¿cambiarías algo de todas las experiencias que has vivido?

No, no cambiaría nada porque creo que el aprendizaje es lo más importante que tenemos en la vida que uno tiene para evolucionar y si no cometemos errores, no aprendemos. Creo que eso me dio la posibilidad de escapar de un personaje del cual no sabía cómo zafarme. Esta experiencia fue inclusive hasta espiritual porque me sacó de un sitio donde estaba atornillado y me dio la posibilidad de reinventarme.

Rodner Figueroa en Hollywood

El presentador de 45 años recientemente participó en la serie El asesinato de Gianni Versace: American Horror Story, en la cual dio vida a un florista que fue muy cercano al famoso diseñador italiano. Sobre esta experiencia, contó que fue algo increíble. “Fue una parte muy pequeña dentro de la serie, pero me dio la oportunidad de compartir en un foro de producción en Hollywood, de experimentar Hollywood de primera mano. Además yo vivía en Miami cuando sucede el asesinato de Gianni Versace”.

Figueroa asegura que el simple hecho de compartir con grandes celebridades, fue para el algo muy gratificante. “Poder compartir créditos con artistas como Ricky Martin, Penélope Cruz, el propio Edgar Ramírez, estar en ese ambiente tan profesional de trabajo con Ryan Murphy fue fantástico. Fue una experiencia enriquecedora porque te das cuenta del porqué Hollywood es Hollywood, te das cuenta que las cosas se pueden hacer bien”.