Rebecca de Alba y los deseos de corazón hacia Ricky Martin por su boda

Mientras el mundo entero esperaba los planes y los preparativos para la boda de Ricky Martin, el cantante puertorriqueño y su hoy esposo Jwan Yosef se daban el "sí, acepto" en una ceremonia celebrada en la privacidad absoluta. La noticia tomó a todos por sorpresa y pronto recibieron los mejores deseos para su nueva vida juntos, incluyendo los de Rebecca de Alba, quien fuera novia de Ricky en la década de los noventa.

Rebecca, siempre amable, abrió su corazón para enviar los mejores deseos al hombre que fue su novio durante siete años. “El deseo es hacia él, no público. Pero simplemente puedo decir que, cuando tú has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que realmente tenga una vida plena”, dijo durante la celebración de la primera década de la fundación que lleva su nombre, con la que apoya a niños y jóvenes con cáncer.

Cordial, Rebecca optó por no hacer comentarios al respecto de las recientes declaraciones familiares de Ricky, quien expresó que le gustaría repetir la experiencia como papá de cuatro pares más de gemelos. “Creo que Ricky ha tomado decisiones en su camino que lo hacen un hombre feliz. Y respeto mucho las decisiones de los demás. No me gusta hablar de la vida de los otros”, agregó ante los micrófonos de la prensa mexicana que acudió al evento.

Una boda secreta

Los deseos de Ricky Martin por tener una boda en tres países distintos siguen en pie, tal como lo contó en una entrevista para HOLA! US. Sin embargo, los lugares, la lista de invitados y los preparativos para las fiestas aún no han quedado claros. Ninguna de ellas fue necesaria cuando en la máxima intimidad el cantante y el pintor intercambiaron sus votos, aunque sí planean seguir adelante con la gran celebración. "Soy esposo, pero en un par de meses haremos una gran fiesta. Ya les dejaré saber", dijo Ricky a E! News al momento de confirmar que había dejado atrás la vida de soltero.

Días después, Ricky abrió las puertas de su hogar para mostrarle al mundo cómo es la casa en la que comparte su tiempo y alegrías junto a Jwan Yosef y sus hijos, los mellizos Mateo y Valentino. Feliz de tener la familia con la que siempre había soñado, el cantante contó en su paso por la alfombra roja de los Golden Globes que deseaba tener más hijos. Aunque tiene claros sus planes personales a futuro, Ricky agregó que tendrá que esperar un poco antes de hacerlos realidad. "Me encantaría tener una gran familia, pero en este momento están pasando muchas cosas, tengo mucho trabajo, una boda y algunas otras cosas. Vamos a ordenar las prioridades y luego estaremos listos para muchos más niños".