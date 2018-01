Como toda mujer enamorada, Paris Hilton sueña con el día de su boda y no puede esperar más para ser oficialmente la esposa del actor Chris Zylka. Desde que se comprometieron, la millonaria heredera ha ido dando algunos detalles de cómo le gustaría que fuera el gran día. Acostumbrada a una vida de lujos y abundancia, Paris no se conformará con una sola celebración, sino que tiene en mente tres festejos en diferentes lugares del mundo.

Ante las cámaras de Extra TV, la pareja reveló que su enlace matrimonial se llevará a cabo pronto y que tienen pensando hacer una cena con sus padres para organizarlo todo. Sobre los festejos, Paris Hilton expresó que ella tiene grandes planes, ya que será un día único en su vida: “Para mi cumpleaños número 21 tuve cinco fiestas, así que tal vez para la boda tendré una en Europa, otra en América y una para todos alrededor del mundo”.

El presentador Mark Wright les preguntó a los recién comprometidos porque pensaban que eran perfectos el uno para el otro. Zylka explicó: “Ella es mi mejor amiga, ella es la más increíble de todo el planeta y es una de las mujeres más fuertes que conozco”.

La también DJ se comprometió con su novio a principios de este año, mientras esquiaban en las montañas en Aspen, Colorado. Hilton, de 36 años, compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías del mágico momento en el cual su novio –quien es cuatro años menor que ella –se arrodilló para pedirle que se convirtiera en su esposa.

“Nunca me he sentido más feliz, a salvo y querida”, explicó Paris a la revista People el pasado dos de enero, mientras que el actor comentó: “Me siento como el hombre más afortunado del mundo por casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar para que pasemos el resto de nuestras vidas juntos”.

Seguridad extra para su increíble anillo de diamantes

Tan pronto se dio a conocer la noticia de su compromiso, las imágenes de su espectacular anillo le dieron la vuelta al mundo. Previendo cualquier incidente desagradable, Paris Hilton y su futuro esposo decidieron aumentar su equipo de seguridad. Una fuente cercana a los novios contó a People que la pareja ha tomado las precauciones necesarias para resguardar su integridad, así como la preciada joya. La sortija, símbolo del amor que Chris siente por Paris, fue diseñada por la firma Greene & Co. y está formada por un gran diamante engarzado en platino con pequeños brillantes de dos quilates.

En el pasado, Paris ya ha tenido encuentros desagradables con los amantes de lo ajeno, y parece que quiere evitar que se repita este episodio. Entre 2008 y 2009 se dio a conocer una famosa banda de ladrones, conocida como 'Bling Ring', la cual estaba integrada por adolescentes y adultos jóvenes que delinquían en las zonas más exclusivas de Los Ángeles. La pandilla entró a robar a las mansiones de varias celebridades, entre ellas la de Hilton.