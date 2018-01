Hace una semana, Ana Patricia Gámez anunció ante las cámaras de Despierta América que estaba esperando a su segundo bebé con su esposo Luis Carlos Martínez. Con la ayuda de su hijita Giulietta, la presentadora dio a conocer la noticia de su embarazo. A una semana de este feliz anuncio, ahora la ex reina de belleza reveló el sexo de su segundo hijo. A través de sus redes sociales, Ana compartió un video en el que aparecen su marido, su hija y hasta la mascota de la familia. Con emoción, anunciaron que están en la dulce espera de un varoncito.

Ana Patricia contó hace una semana que ya se había hecho las pruebas necesarias para conocer el sexo de su hijo, y que los resultados tardarían alrededor de 15 días, sin embargo estos llegaron antes de lo esperado y fue tal la curiosidad por saber si esperaba un niño o niña, que decidió descubrirlo sin rodeos. La conductora de 30 años publicó un video en su canal de YouTube del momento exacto en el cual ella y su familia se enteran de que el bebé será niño.

Con la ayuda de unas tijeras, la presentadora abrió el sobre de los análisis y ¡oh sorpresa! El misterio del sexo del bebé quedó resuelto. Ana Patricia explicó que le hubiera gustado planear algo más elaborado para anunciar la noticia, como un pastel o unos globos, pero admitió que no podía esperar más para saber, aunque ya varias personas le habían dicho que el bebé que viene en camino era un varoncito.

En medio de gritos, se escucha a Ana dirigirse a Giulietta: “¿Quieres saber qué es?”. Al desdoblar los papeles del laboratorio, la futura mamá responde: “It’s a boy! (¡es un niño!) Un hermanito, mi amor”. La pequeña de dos años grita y aplaude de felicidad, pues pronto será la hermana mayor y tendrá mucho que enseñarle al nuevo bebé.

Hace unos días, Ana subió una fotografía de su ultrasonido, en el cual vivió un momento indescriptible, pues escuchó por primera vez el latido del corazón de su hijo. “Fue súper emocionante escuchar su corazón, esta fue la primera vez. En la anterior prueba, no se oyó porque era de otro tipo”, explicó la ex reina de belleza. “Vi su cuerpecito formado, sus manitas, sus piernitas. Me dijo la enfermera que era un bebé muy grande para el tiempo que tengo, pero dentro de lo normal”.

El bebé más buscado por Ana Patricia y su esposo

El segundo bebé de la pareja es un niño esperado con mucha ilusión, pues desde hace tiempo Ana y Luis habían intentado darle un hermanito a Giulietta. En un video en su canal de YouTube, la ex reina de Nuestra Belleza Latina compartió que ella anhelaba convertirse en madre por segunda ocasión antes de sus treinta años, pero desafortunadamente las cosas no salieron como ellos esperaban.

Estando en el concurso de Mira Quién Baila (Univision), ella quedó embarazada. Sin saberlo, Ana Patricia participó en la final, donde hizo arriesgadas piruetas y complejos pasos de baile. Al terminar su participación en el programa, decidió hacerse una prueba casera de embarazo y salió positiva. En plena cena de Thanksgiving, Ana anunció a sus familiares la buena nueva con unas divertidas camisetas.