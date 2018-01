Kim Kardashian y Kanye West le dan la bienvenida a su tercer hijo

¡Kim Kardashian y Kanye West le han dado la bienvenida a su tercer hijo! A través del sitio web de la empresaria, la pareja compartió un breve comunicado para confirmar el nacimiento, que se dio a través de un vientre de alquiler:

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa bebé. Estamos realmente agradecidos con la persona que nos ayudó a cumplir nuestro sueño con el más grande regalo que alguien puede recibir. También agradecemos a los maravillosos doctores y enfermeras por su especial cuidado. North y Saint están muy emocionados con la llegada de su pequeña hermana. Con amor, Kim Kardashian”, se puede leer en el escrito.

Además, la estrella de televisión reveló que el nacimiento ocurrió a las 12:47 am del día de ayer y que la pequeña pesó 7 libras y 6 oz. Fue el pasado mes de septiembre cuando People confirmó que el matrimonio había encontrado a la candidata perfecta para llevar a cabo proceso gestación, recurso utilizado por la pareja debido a la complejidad de sus dos embarazos pasados.

“Tomando en cuenta las múltiples complicaciones que existieron con los dos bebés anteriores, Kim sintió la necesidad de contratar una agencia de subrogación que sirvió como enlace en la búsqueda de una mujer saludable, quien sería una gran opción para ella y para Kanye. Ambos han estado muy involucrados en todo el proceso”, explicó una fuente a la publicación.

En sus dos experiencias previas como madre, Kim experimentó severas complicaciones derivadas de un padecimiento conocido como placenta acreta, una condición que ocurre cuando la placenta se adhiere demasiado profundo a las paredes del útero. Debido a esto, se experimentan hemorragias durante los primeros meses de embarazo, que podrían tener consecuencias mortales.

Durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians, la empresaria confesó que elegir un vientre de alquiler fue una tarea realmente complicada para ella y para su esposo: “Conseguir un vientre de alquiler y encontrar una persona en quien realmente puedas confiar es la situación más difícil que te puedas imaginar”, explicó Kim a su hermana Khloé.

“Tienes que asegurarte que su estilo de vida es saludable y que haya pasado por diversos exámenes psicológicos. De todo ese proceso, ya ha sido más o menos un año. Creo que todo pasa por una razón, porque la persona que elegí fue aprobada y es muy buena. Es fácil hablar con ella y creo que es perfecta para nosotros”, explicó en aquel entonces.