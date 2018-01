Tras más de 30 horas en labor de parto, al fin Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, tienen entre sus brazos a la pequeña Luna. La actriz colombiana dio a luz el pasado domingo 14 de enero y apenas se recuperó un poco del extenuante alumbramiento, decidió compartir en sus redes sociales la primera fotografía de su bebé, en la cual se aprecian sus piecitos y las manos de sus padres formando un corazón.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, Duque subió esa tierna imagen y además compartió algunos detalles de cómo se encontraban ella y su hija. “Gracias a todos por estar tan pendientes de nosotros... @lunaadkins3 llegó el día de ayer enero 14 a las 4:56pm en ese momento nuestro mundo se detuvo y nuestra vida cambió para siempre.... No fue un parto fácil, 39 horas y media de parto y yo con unas cuantas complicaciones pero gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices”.

VER GALERÍA

También adelantó que en breve enseñará el rostro de su hija, pero primero desea sobreponerse del parto. “No crean que no les vamos a mostrar su carita o que vamos a vender la exclusiva como algunas personitas por aquí andan suponiendo, No, la exclusiva la daré yo aquí y para ustedes pero dejen me recupero un poco y en cuanto lleguemos a casa ¡les haré una sorpresa para que la conozcan! Otra vez gracias por el cariño y el amor hacia mí y mi familia. @jayadkins3 @carabiascristan@lunaadkins3 y yo les mandamos muchos besos y mucho amor”.

VER GALERÍA

Luego de compartir esta bella foto en su Instagram, su marido también subió una foto con la bebé, en la que se aprecia a Luna agarrando uno de los dedos de la mano de su papá. El emocionado padre escribió un conmovedor mensaje: “01/14/18 fue el mejor día de mi vida. No puedo prever nada que lo supere. De hecho, tuve la oportunidad de traerte a este mundo. Que experiencia más increíble, la cual nunca olvidaré. Siempre sostendré tu mano a lo largo de tu vida. Prometo ser el mejor papá del planeta”.

VER GALERÍA

Horas antes de esta fotografía, Jay subió un video a Instagram Stories donde daba a conocer que ya había nacido su hija y detallaba que tanto ella como su mujer estaban en perfecto estado. Visiblemente cansado, Jay no dejó de gradecer a todos sus seguidores por sus oraciones y los buenos deseos para su familia. Además de esto, tuvo las palabras más lindas hacia su esposa, quien aseguró hizo un gran trabajo en el quirófano.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

-¡Felicidades! Ximena Duque se convierte en madre de una preciosa bebé

- El cambio de look de Ximena Duque para recibir a su bebé

Luna tiene ya más de 100 mil seguidores en Instagram

Aunque solo tiene un par de días de vida, Luna Adkins ya suma varios miles de seguidores en su cuenta de Instagram. En cuanto supieron el sexo de su bebé, los emocionados papás abrieron un perfil en dicha red social, el cual tiene nueve publicaciones y más de 104 mil seguidores. A través del Instagram de Luna, Ximena y su marido compartieron los momentos más especiales de su embarazo, como sus ultrasonidos y su baby shower.

VER GALERÍA

Los fanáticos de la actriz están emocionados por la nueva integrante de la familia, tanto que ya hasta se autoproclaman como tíos y tías de Luna. En las últimas fotografías publicadas en el Instagram de Luna, los fans de Ximena no han cesado de colmarla de felicitaciones y buenos deseos.