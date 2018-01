Jennifer Garner y Ben Affleck, reunidos para apoyar a su hijo Samuel

Jennifer Garner y Ben Affleck han demostrado una vez más que la crianza de sus hijos es más importante que cualquier diferencia que hayan tenido en el pasado. Es por eso, que la ex pareja se reunió este domingo para apoyar a su pequeño hijo Samuel en un partido de básquetbol.

El primero en llegar fue el actor de 45 años, quien arribó al gimnasio ubicado en Brentwood, California, a bordo de una motocicleta blanca. Para el encuentro, el protagonista de Justice League utilizó una chamarra de cuero negra a juego con unos pantalones del mismo color. Affleck completó su look con unas botas color café, una sudadera oscura y una playera blanca.

Por su parte, Jennifer utilizó unos jeans azules que combinó con una blusa blanca de manga larga. Para protegerse del sol, la actriz llevó unos lentes oscuros que más tarde colocó sobre su cabeza para detener su larga melena. Durante el partido, Ben estaba realmente emocionado, pues se mantuvo muy pendiente de cada jugada en la que participaba su hijo.

Mientras tanto, Garner conversaba con otros padres de familia que también asistieron a apoyar a sus pequeños. Al terminar el duelo, el actor felicitó a Samuel por su desempeño y paseó con él durante unos instantes a las afueras del complejo deportivo. Unos minutos más tarde, Affleck se despidió de su hijo menor y se retiró del lugar en su motocicleta.

Esta es la segunda ocasión que el ex matrimonio se reúne durante este año, pues celebraron el cumpleaños de su hija Seraphina en los primeros días de enero. Según reportes de People, se trató de una celebración pequeña a la que únicamente asistieron amigos de la festejada, quienes llenaron de regalos el hogar que alguna vez compartió la pareja en los Ángeles.

Una complicada decisión:

Fue el pasado mes de abril cuando la pareja decidió retomar los trámites correspondientes para finalizar su divorcio, después de dos años de separación. Aunque la ganadora del Globo de Oro fue quien tomó la determinación de concluir el proceso legal, ha reconocido en diferentes ocasiones que no fue una decisión fácil de tomar:

“Nunca hubiera elegido esta vida para mí o para mis hijos. No me hubiera gustado elegir entre estar soltera o en esta posición. Pero es algo en lo que estamos trabajando. No he estado en una cita en mucho tiempo y no estoy interesada en ello. La gente quiere que lo intente, pero yo estoy como: ‘¡No gracias!’, no es el momento”, explicó al portal News AU.