Enrique Iglesias y Anna Kournikova han querido compartir con sus seguidores de las redes sociales la primera imagen de sus mellizos, justo cuando se cumple un mes de su nacimiento. El cantante muestra a uno de sus niños tumbado junto a él. Mientras, la extenista aparece besando al otro de sus hijos. Junto a las instantáneas los dos han puesto "mi rayo de sol".

VER GALERÍA

Nicholas y Lucy vinieron al mundo el 16 de diciembre de 2017 en Miami y su nacimiento supuso una sorpresa ya que la pareja había llevado en total secreto el embarazo de la extenista siguiendo así la tónica de la pareja que siempre se ha distinguido por llevar su relación con una gran discreción durante los 16 años que llevan juntos. De hecho, el hijo de Julio Iglesias y Anna Kournikova no acudieron al enlace de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en la isla de Mustique, el 7 de diciembre, algo que se explicaría por el avanzado estado de gestación de la exdeportista.

My Sunshine Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el Ene 16, 2018 at 9:39 PST

La que ya conoce a los pequeños sería Ia abuela paterna, que viajaba hasta la capital de Florida la víspera de Reyes para conocer a sus nuevos nietos. "Estoy feliz con mi tercer y cuarto nieto. ¡Cómo no iba a estarlo! Siempre he dicho que, a estas alturas de la vida, debería estsar rodeada de nietos. Parece que, afortunadamente, ¡se han puesto manos a la obra!", confesaba días antes de partir hacia el hogar de su hijo Enrique. La orgullosa abuela también desveló el artífice de hits como Súbeme la radio "es extraordinariamente feliz en estos momentos", aseguraba Isabel en la fiesta de Porcelanosa de la que fue testigo en exclusiva la revista ¡HOLA! tras el nacimiento sorpresa de los niños.

My Sunshine Una publicación compartida de 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) el Ene 16, 2018 at 10:48 PST

- ¡HOLA! confirma: Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sido padres de mellizos

- Isabel Preysler, de regreso a España tras conocer a los mellizos de Enrique Iglesias

Aunque para la mayoría el embarazo de Anna había pasado totalmente desapercibido, Isabel Preysler sí que estaba al corriente de la próxima paternidad de su hijo. "Pero cómo no iba a saber que mi hijo Enrique y Anna iban a ser padres. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ellos son muy celosos de su intimidad y decidieron mantenerlo en secreto", aseguró. "Ha sido un embarazo perfectamente normal y no ha tenido que guardar reposo en ningún momento. Anna no ha necesitado esconderse, lleva un vida muy normal y muy casera. Se ha limitado a vivir su día a día habitual con Enrique, la familia y amigos". La última imagen de Anna Kournikova, de 32 años, en público se tomó en noviembre de 2016 en Miami, la ciudad en la que han establecido su hogar desde que se conocieron durante la grabación del videoclip Escape.

VER GALERÍA

El artista y Anna nunca negaron su deseo de ser padres. Un mes antes de la llegada de sus retoños, Enrique ofrecía una entrevista a Univisión y en ella aseguraba que "me encantaría tener hijos... y ojalá que dentro de poco. Creo que seré un buen padre. Mi novia será mejor madre, pero yo seré un buen padre", comentó entonces.

Enrique, de 42 años, no puede haber empezado el año de mejor manera. La llegada de sus mellizos ha supuesto el broche de oro a su sólida relación con la mujer de su vida y hace unos días presentaba su nuevo single, El Baño, que todo apunta a que se convertirá, como ha ocurrido con otras de sus canciones, en un éxito mundial. Este sencillo es sólo un aperitivo de lo que supondrá su 11º álbum de estudio, que está previsto que vea la luz en unos meses. El músico es ya un icono internacional y tiene el récord de permanencia en la primera posición de la lista Hot Latin Songs de Billboard con su tema Bailando.

Quién sabe si con la llegada de los bebés, Enrique y la exdeportista se animarán a dar el paso de pasar por el altar. Hasta ahora, parece que no han tenido la necesidad de casarse. En una entrevista concedida hace años en el programa Sunday Morning de la CBS, el intérprete aseguraba que "somos muy felices. Llega un momento cuando has estado con alguien suficiente tiempo que creo que estás como casado. Supongo que la única diferencia es que no hemos caminado hacia el altar".