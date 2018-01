Demi Lovato sobre sus inseguridades: ‘Le he quitado poder a lo negativo’

Demi Lovato está decidida a cumplir una importante meta que se propuso al iniciar el año: superar sus inseguridades. Para ello, la cantante ha encontrado una forma muy efectiva de lidiar con los comentarios negativos y se ha concentrado en enviar un importante mensaje a todos sus seguidores, que al igual que ella, podrían estar trabajando en fortalecer su confianza.

“Es una situación en la que me he concentrado desde el año pasado. Me he entregado completamente al proceso de aprender a amarme tal como soy. Creo que se puede notar en mis fotografías, he publicado más imágenes en traje de baño. Quiero mostrarles a mis seguidores que también pueden amarse a sí mismos si se lo proponen”, comentó el programa The Ellen DeGeneres Show.

“Le he quitado el poder a los comentarios negativos y a las personas que suelen criticarme. He decidido no escucharlos, de hecho, siento un poco de tristeza por ellos. ¿Quién vive publicando cosas negativas en los perfiles de otras personas? Tendría que haber algo malo en tu vida para hacer ese tipo de cosas. Así que le he restado importancia y se siente genial”, aseguró.

Sobre la reciente publicación de una imagen en la que muestra su increíble figura en la playa, la intérprete de Stone Cold dijo: “De hecho, tenía muchas dudas sobre publicar esa fotografía. No me encanta cómo se ven mis piernas. Tú sabes, al ver una imagen en repetidas ocasiones encuentras detalles que no te gustan y la verdad es que soy muy perfeccionista. Pero decidí subirla a la red de todas formas porque esa soy yo, así es como me veo y amo mi cuerpo. Así que la publiqué”, explicó con una sonrisa.

El importante mensaje dirigido a sus seguidores:

El año pasado se estrenó un documental en el que, por primera vez, Demi habló abiertamente sobre los momentos más complicados que ha atravesado a lo largo de su carrera. Sobre la decisión de realizar el largometraje titulado Simply Complicated, la cantante comentó:

“Estaba muy nerviosa de hablar sobre mis problemas alimenticios, porque es algo con lo que sigo lidiando. Me estoy recuperando muy bien, pero es un proceso. Me di cuenta de que es algo de lo que quiero hablar honestamente con mis fans. No siempre puedes mostrarte feliz y sin preocupaciones, porque no es algo realista”.

“Aún sigo trabajando con algunas cosas y quiero mostrárselo a mis fans. Es verdad que aún tengo algunos problemas, pero también estoy luchando con todas mis fuerzas para superarlo y quiero que vean esa parte. Vale la pena pelear por la vida que crees merecer”, explicó.