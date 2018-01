¿Qué provoca los ataques de pánico de Kendall Jenner?

Kendall Jenner es una de las chicas más famosas del mundo que gracias a su reality familiar y una carrera como modelo, también se convirtió en toda una influencer. Miles de chicas desearían llevar su estilo de vida, uno muy visible en la televisión o en las redes sociales de la joven de 22 años; sin embargo, la misma Kendall recién confesó que no es algo sencillo y aunque su fama llegó a muy temprana edad, también trajo una serie de conflictos que le han generado un Trastorno Obsesivo-Compulsivo así como ataques de pánico.

Kendall abrió su corazón para una reciente entrevista encabezada por su amiga, la también modelo Cara Delevingne. Como si se tratara de una plática privada, la hermana de Kylie Jenner habló sobre los problemas que ha tenido desde que las cámaras de televisión se volvieron algo común en su hogar. "He tenido que crecer bastante rápido y lidiar con situaciones para las que los jóvenes de mi edad no están realmente preparados", contó en la entrevista publicada por Harper's Bazaar. "Tú me conoces y sabes cómo por el TOC me pueden superar incluso las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto fácilmente”, agregó.

"Tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca", continuó Kendall, esta vez refiriéndose a los comentarios poco amables que llega a recibir cuando algo no sale como el público lo esperaba.

Al igual que sus hermanas, cada paso que da es vigilado con lupa por sus seguidores en las redes sociales, en donde algo que consideren un error, de inmediato se convierte en una cadena interminable de mensajes poco positivos. "En las redes te conectas y ves a muchos usuarios diciendo cosas horribles, es difícil mantenerse siempre positivo y no ser comido por toda esa negatividad", explicó.

Justo de esos impactos es de los que su mamá, Kris Jenner trató de defenderla cuando aún era una niña. Si bien eran parte de un famoso programa de televisión, Kris buscó darle a sus hijas menores una vida de lo más normal. Sin embargo, la exposición mediática a la que Kendall debió acostumbrarse no le permitió disfrutar de algunos detalles de su niñez que le habría gustado vivir, como seguir asistiendo al colegio después de cursar el 10° en lugar de ser educada en casa. "Tampoco fui al baile de graduación, algo que me molestó mucho", explicó a su amiga, quien continuó indagando sobre sus primeros años de vida.

Kendall, la mujer y la modelo

Como modelo, Kendall Jenner suele aparecer bastante seria cuando tiene frente a ella a los fotógrafos, pero si hay alguien que conoce su lado más divertido es Cara, con quien ha convivido en múltiples ocasiones. En un día sin agendas que cumplir, Kendall es como cualquier otra chica de su edad, que en un momento puede estar corriendo y jugando con sus amigos, o bien prefiere quedarse en casa para tomar un té y relajarse viendo películas "como si tuviera 60 años", dice sincera.

A la hora de trabajar, la también hermana de Kim Kardashian se olvida de esos ratos en casa para enfocarse en su lado más profesional que le exige un gran esfuerzo. Para ella es una mentira que el modelaje se haya convertido en una tarea más sencilla gracias a las redes sociales. "Hay días que trabajo 12 horas, a veces incluso 24 seguidas. No trabajamos menos de lo que lo hicieron las súper modelos de los 90 cuando eran jóvenes", agregó firme sobre el estilo de vida con el que soñaba desde que era una niña.