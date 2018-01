Hace cuatro años, María Antonieta Collins decidió dar un giro inesperado a su vida. Cansada de los hábitos que llevaba, la periodista mexicana decidió hacer un alto en su carrera para someterse a una cirugía bariátrica, con la cual reduciría considerablemente de peso y talla, y además empezaría un nuevo régimen alimenticio y convertirse en la mujer saludable que siempre deseó ser. Los resultados fueron todo un éxito, pues de pesar más de 180 libras (81 kg), ahora está en 115 (52kg).

En el programa Aquí y Ahora (Univision), presentado por Teresa Rodríguez e Ilia Calderón, Collins habló sobre cómo han sido estos cuatro años. “De pronto puedo hacer todas las cosas que siempre quise hacer”. Recordó lo difíciles que eran las coberturas de noticias tan grandes, como las de los viajes papales. “Antes, con 185 libras un viaje papal era un martirio. También yo ofrecía un sacrificio y decía: ‘Señor permíteme continuar, no me permitas que yo me desmaye'. En los viajes de ese tipo, debes tener una resistencia física muy importante para seguir el orden de la logística que te ordena despertar a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 5”.

Collins indicó que llegó un momento en su vida en el cual se sintió “al borde del precipicio”, pues debido a su sobrepeso, padecía varias enfermedades: “Tenía hipertensión arterial, prediabetes, colesterol y tomaba pastillas para la presión alta”. Por fortuna, la periodista se dio cuenta de que ya era momento de pedir ayuda y decidió someterse a una cirugía con la cual redujeron su estómago en un 80% con la ayuda de una manga gástrica. “Esa María Antonieta de 190 libras ya no existe, no le doy chance. La sepulté con todo mi cariño el 28 de enero de 2014 (día de su operación)”.

La transformación de la corresponsal de Univision no solo fue a nivel físico, sino que también su actitud ya es otra. En sus redes sociales, la mexicana de 65 años comparte todos los días un video de sus rutinas de ejercicios. Su proceso ha sido tan asombroso, que ha servido de inspiración para miles de personas, que como ella, buscan un estilo de vida más saludable.

Collins y la valiente promesa que cumplió

En los primeros días del 2018, María Antonieta visitó Despierta América (Univision), y recordó con Alan Tacher y Karla Martínez como fueron esos años con sobrepeso. Entre lágrimas, dijo que lo que menos quería, era llegar a una edad madura y ser una persona enferma por no haberse cuidado. "Yo me prometí que el día que yo cumpliera 65 años yo no iba a ser una anciana achacosa porque no hice nada por mi cuerpo, sino que iba a ser la Barbie del medicare (seguro médico)".

Collins asegura que su sobrepeso fue, entre otros factores, consecuencia de momentos difíciles en su vida, como la muerte de su esposo Fabio Fajardo y su panorama laboral, en el cual había tomado ciertas decisiones que al final, no resultaron como ella esperaba. Sin poder llevar a cabo actividades tan cotidianas como atarse los cordones de los zapatos, la mexicana optó por pedir ayuda y someterse a la cirugía, la cual le ha traído grandes beneficios y ahora es una mujer más feliz y segura de sí misma.