A días del primer cumpleaños de su bebé, Anahí pide que 'detengan el tiempo'

Manuel, el bebé de Anahí está a punto de cumplir un año de edad, un primer cumpleaños que ha mezclado los sentimientos de mamá, pues aunque está contenta por celebrar esta fecha, también le gustaría que su hijo permaneciera así de pequeño por mucho tiempo más. La misma Anahí es quien ha confesado ese gran deseo que llega desde el fondo de su corazón y que comparte con la mayoría de las madres, una tierna petición que expresó al lado de la más reciente imagen que publicó de su hijo en Instagram.

"Detengan el tiempo", escribió la ex RBD junto a la bella imagen en la que sostiene a su hijo en brazos mientras lo mira con absoluta ternura. Manuel, sin darse cuenta, deja ver lo mucho que ha crecido y lo rápido que aprende a ser independiente, pues sujetó él solito su biberón al mismo tiempo que mira fijamente a la cámara.

Ha sido gracias a las fotografías que comparte Anahí que el mundo se convirtió en testigo de lo mucho que ha crecido el bebé y los cambios que ha tenido en sus primeros 12 meses de vida. Uno de los más tiernos fue la contagiosa risa del pequeño, que la también actriz publicó hace unas semanas en un video en el que también se pueden ver los primeros dientes de Manuel.

Anahí se ha dedicado por completo a su papel de mamá, una faceta que desde hace tiempo anhelaba y que disfruta al máximo junto a su esposo, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Dispuestos a documentar sus ratos más felices, los orgullosos papás no dejan pasar por alto el momento perfecto para sonreír a la cámara, instantes en los que el bebé cautiva con su ternura e inocencia. En el último retrato familiar que publicó la mexicana, Manuel mira con mucha atención el rostro de mamá, un gesto que Anahí no quiso guardar para ella sola. "Que me veas así siempre", anotó junto a la bella imagen en la que también se aprecia que el niño tienen los mismos ojos que su mamá.

¿Ya piensa en la posibilidad de un nuevo bebé?

La vida personal y profesional de Anahí siempre ha sido del interés de sus fans, por ello no es extraño que su hermana, Marichelo, deba responder algunas preguntas relacionadas a la nueva familia de su hermana, en especial las que hablan de un nuevo bebé. Un par de semanas atrás, la también actriz habló sobre estas cuestiones cuando le preguntaron si su hermana podría estar emocionada por recibir a la cigüeña una vez más. Amable, pero sin revelar los verdaderos planes de maternidad de su hermana, dijo: "Claro que sí quiere tener otros hijos más adelante, pero será ella quien tenga que contarlo. Está muy contenta por el momento". Para Anahí, las palabras de su hermana no son indiferentes. Desde su participación en el grupo RBD, confesaba que le gustaría tener una gran familia, y será cuestión de tiempo para ver su sueño hecho realidad.