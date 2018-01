Esto es realmente lo que tiene preocupada a Kris Jenner sobre su hija Kylie

Como toda madre, Kris Jenner procura estar al pendiente de sus hijas y ser su mejor consejera. En un nuevo episodio de su reality show, Keeping Up With The Kardashians, la matriarca del clan se mostró preocupada por la menor de sus hijas, Kylie Jenner. Sin dar detalles sobre el paradero de la joven de 20 años o su actual condición de salud, Kris externó su inquietud por la privacidad de su hija.

A diferencia de sus hermanas, Kylie estuvo notablemente ausente en el programa de su familia, pero hizo una pequeña aparición, cuando llamó por teléfono a su mamá para contarle sobre una desagradable situación que vivió con uno de sus empleados. La joven empresaria indicó que atrapó a uno de sus trabajadores tomándole fotografías sin su permiso, en su propia casa. Desde que se dieron a conocer los reportes de que Kylie estaría esperando a su primer hijo con Travis Scott, la menor de las Kardashian-Jenner se ha mantenido alejada de la vida pública.

“Realmente me siento mal por Kylie porque siempre hay alguien que está tratando de explotar alguna situación”, señaló Kris, quien dijo que lo mejor sería poner bajo arresto a esa persona que se había entrometido en la vida de su hija. “Tener a alguien en tu propia casa tratando de tomar fotografías que ellos no deberían estar tomando es realmente muy estresante”, agregó la estrella de 62 años. “Tienes que ser capaz de confiar en la gente de la que te rodeas, pero tenemos que estar en alerta todo el tiempo, y es extremadamente decepcionante sentir que no puedes estar en paz en tu propia recámara o en el baño”.

Desde septiembre del año pasado, Kylie ha reducido drásticamente sus apariciones en la televisión, así como en eventos públicos. En sus redes sociales, se limita a compartir selfies, viejas fotografías o imágenes de su marca de cosméticos. Ni ella ni su novio han confirmado que estén en la dulce espera de un bebé, pero los reportes de People, así como la secrecía en la que mantiene su vida privada dan pie a los rumores de que estaría en los últimos meses de embarazo.

El pasado fin de semana las redes sociales enloquecieron, pues se desencadenó un fuerte rumor de que Kylie estaba en labor de parto. Al poco tiempo de la difusión de esa notica, el portal TMZ desmintió que la joven estuviera ingresada en un hospital como se había dicho, y aclaró que no estaba en el quirófano lista para dar a luz.

Múltiples fuentes cercanas a Kylie y Travis indicaron al sitio que la fecha de nacimiento del bebé de la pareja no está planeada para este mes. El rumor, que se desató el viernes, consistía en que Kylie supuestamente se habría ido a hacer una revisión médica al hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, mismo centro médico en el que sus hermanas mayores, Kim y Kourtney Kardashian, han recibido a sus hijos. Sin embargo esta información resultó ser totalmente falsa.