Muere a los 46 años la cantante de 'The Cranberries', Dolores O'Riordan

Los seguidores de The Cranberries, la mítica banda de rock de los 90, están de luto. Su vocalista y guittarista, la cantante Dolores O'Riordan ha fallecido "súbitamente" en Londres a los 46 años. Según su agente, O'Riordan había acudido a la capital británica para "una breve sesión de grabación". Su representante, a través de un comunicado, ha señalado que no hay más información disponible por el momento. "Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil", ha añadido.

Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton nació en 1971 en Ballybricken, Limerick. Madre de tres hijos- Taylor Baxter, de 20 años, Molly Leigh, de 16, y Dakota Rain, de 13-, se casó en 1994 con su manager Don Burton, del que se separó en 2014 tras más de 20 años juntos. La cantante, que confesó que padeció depresión y anorexia como consecuencia de los abusos que sufrió en su infancia, luchó durante su vida y carrera con importantes subidas y bajadas anímicas y físicas.

La artista se dio a conocer en la década de los 90 gracias al grupo The Cranberries, que alcanzó su éxito mundial con el álbum 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'. Gracias a canciones como Zombie, Dreams o Linger, el cuarteto ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. En solitario lanzó dos álbumes: Are you listening?, en mayo de 2007, y, No Baggage, en agosto de 2009.

El 26 de mayo de 2016, The Cranberries regresaba a los escenarios con un gira por Europa que se inició en junio de ese mismo año. Poco después, en abril de 2017, la banda publicaba con la discográfica BMG un álbum con diez grandes éxitos de la banda en versión acústica más tres nuevas canciones.

Con el lanzamiento de ese disco, el grupo de rock se embarcaba en el Something Else Tour, que comenzó en mayo del pasado año en Polonia. En verano, el grupo debía cancelar parte de sus conciertos, incluidos los que tenía programados en Madrid y Barcelona, por los problemas de salud de Dolores. "Se le ha indicado que debe cesar inmediatamente el trabajo durante las próximas cuatro semanas por razones médicas, debido a un problema de espalda", explicaron entonces. A punto de cumplir el 30 aniversario de su creación- se formaron en 1989-, la banda se queda sin su vocalista y alma del grupo.