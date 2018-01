David Bisbal y Rosanna Zanetti anuncian que ¡se han comprometido!

¡Nos vamos de boda! David Bisbal y Rosanna Zannetti se han comprometido. El almeriense ha publicado una fotografía de la pareja en su perfil de Instagram junto a un texto en el que confirma la feliz noticia de su compromiso matrimonial. "Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial... le hice la pregunta y... ¡me contestó que sí!", ha escrito el cantante junto a la imagen.

Aunque aún no han anunciado cuando será la boda, lo cierto es que su próximo enlace será el broche perfecto para sellar un amor que comenzó en la primavera de 2016. Un año después daban un paso más inscribiéndose como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Ajalvir (Madrid). Elegieron este pequeño muncipio madrileño para pasar lo más desapercibidos posible y no levantar revuelo a alrededor de la noticia. No permitieron hacer fotografías del día de la ceremonia, pero el cantante andaluz sí que accedió a firmar autógrafos a los habitantes de la localidad. Ahora, Rosanna y David han sorprendido a todos con este anuncio ya que, aunque sí que entraba dentro de sus planes pasar por el altar y aumentar la familia, no era algo que entrara en sus planes más inmediatos.

La venezolana y el músico se han vuelto inseparables desde que su relación se hizo pública. Ella ha encontrado junto a él su hogar y tiene claro que su felicidad pasa por estar con David. Sus apariciones públicas son muy frecuentes y la guapa actriz acompaña, siempre que puede, a su ya prometido por los escenarios. Este verano el cantante ha contado con la compañía de su chica en su gira Hijos del Mar que le ha llevado a recorrerse la geografía española. Además, del amor de su vida, la intérprete ha encontrado en España su hogar y se encuentra plenamente integrada con la familia de él y en Almería, la tierra de su chico. A finales de agosto, les veíamos disfrutar de la feria de la ciudad en la que Rosanna disfrutó de lo lindo.

David ha cerrado 2017 con un gran éxito de su gira española y Latinoamérica con su último disco Hijos del mar y anunciaba nuevos proyectos musicales para el 2018: una canción inédita con una especial colaboración, aún sin desvelar. También dará más conciertos y ha presentado dos nuevas fragancias David Bisbal Woman y David Bisbal Man. Sus Navidades han sido de lo más familiares y hogareñas con sus dos chicas: Rosanna y Ella, la hija de 7 años que tuvo con Elena Tablada. "Días inolvidables" publicaba recientemente el almeriense en su perfil de las redes sociales después de pasar unos días mágicos con ellas.

Si 2018 promete ser un gran año en lo profesional para el almeriense, también lo será en el ámbito personal tras pedirle matrimonio a la mujer de su vida. Con ella ha encontrado a su perfecta compañera con la que además comparte su gran afición por el deporte. Les hemos podido ver haciendo submarinismo, deportes de riesgo y practicando snowboard en una reciente escapada a la nieve. Quién sabe si tras la boda llegará el momento de darle un hermanito a la pequeña Ella. "Me encantan los niños y es un proyecto de vida que compartimos juntos, pero no puedo decir que lo vayamos a tener en un mes o en un año sino cuando tenga que ser", nos contaba Rosanna en mayo de 2017.

Antes de que encontrara la estabilidad con Rosanna, David estuvo saliendo con Chenoa, a la que conoció en la primera edición de Operación Triunfo. Con ella estuvo durante tres años. Después de la extriunfita, comenzó un romance con Elena Tablada. La diseñadora pasó de ser la presidenta de su club de fans a convertirse en la madre de su hija. Tras siete años de noviazgo decidieron tomar caminos por separado, aunque mantienen una relación cordial por el bien de la pequeña. Con Raquel Jiménez estuvo casi dos años y en 2014 conoció a la actriz argentina Eugenia Suárez, "La China" con la que estuvo durante un año. Tras ella llegó Rosanna, la mujer por la que abandonará la soltería y que se ha instalado en su corazón para quedarse.