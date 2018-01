El falso arresto que terminó en propuesta de matrimonio

En las redes sociales hemos visto todo tipo de peticiones de matrimonio, pero en los últimos días ha circulado en las redes sociales un video de una proposición súper original, la cual se ha hecho viral, pero no por ser tierna, sino porque a más de una chica le sacaría un tremendo susto. ¿Te imaginas ver a tu pareja esposado y rodeado por agentes de la policía? La curiosa petición matrimonial ocurrió en Cartagena, Colombia, donde el novio, cuya identidad se desconoce, se puso en contacto con la policía para que le ayudara a hacer la pregunta más importante de su vida.

En el video, se aprecia a la pareja, quien de un momento a otro, se ve rodeada por varios elementos policiales. La asustada novia le pide a los oficiales que conserven la calma y que no se lleven detenido a su galán. En eso, uno de los elementos de seguridad saca unas esposas y procede a asegurar las manos del nervioso novio.

La mujer, al ver que están esposando al joven, empieza a preguntarles el motivo de la detención y les pide que por favor esperen un minuto. Desesperada y con el teléfono celular en la mano, trata de persuadirlos, diciéndoles que está pidiendo ayuda: “Pero ¿por qué lo van a esposar? Espérate un segundo, yo soy abogada, voy a llamar al abogado penalista”.

En eso, un policía le contesta: “Que el abogado llegue a la estación”, a lo que ella, quien está a punto de romper en llanto, le increpa: “¡Pero no lo esposes, llévatelo así, no lo tienes porque esposar!”. Los oficiales no hacen caso y siguen en lo suyo, haciendo que el “detenido” se arrodille. Al ver esto, la agobiada chica les pregunta entre gritos: “Pero, ¿por qué lo vas a arrodillar?”.

Un operativo policíaco con final feliz

De pronto, se escucha música de mariachi, pero ella no voltea a ver qué sucede a su alrededor; sigue consternada por el supuesto arresto, creyendo que el amor de su vida pasará sus días tras las rejas… En eso, la joven observa que su novio está arrodillado y que tiene en una de sus manos una pequeña caja roja con una sortija. Sin decir más, la novia pasa de la desesperación a la felicidad total en cuestión de segundos y ambos se funden en un tierno abrazo y no dejan de besarse.

A la emotiva escena, se incorporan los mariachis y otros curiosos que no dejan de aplaudir y grabar con sus teléfonos, mientras la futura esposa llora de felicidad. Algunos testigos, divertidos observaron el “angustiante” momento y aconsejan a la chica, en tono de broma, que se vengue de él: “¡Pégale, pégale!”.