Jamas imaginé que hoy estaría dedicándote este baile y canción a ti Papi, Te Amo... 🖤🕊🖤 “Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adios. ... No te niego q siento miedo, de enfrentarme a la vida sin ti... ... Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti...” ~ ChristianDaniel 🖤🕊🖤 I miss you Dad... so much! I never thought today I would be dedicating this dance & song to you Dad. I miss you terribly. #OneMonth @jcnicot @melissamitro @christiandanielmusic @miraquienbaila #HaceSoloUnMes #ComoTeExtraño #TeAmo #Daddy #PensandoEnTi #MyDad #SiempreEnMiMente

